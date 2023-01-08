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中華會館隆重舉行新舊職員就職交接儀式

本報芝加哥訊
圖片：中華會館隆重舉行新舊職員就職交接儀式。
圖片：中華會館隆重舉行新舊職員就職交接儀式。

一元覆始，萬象更新，每年的1月1日元旦，芝加哥中華會館都會舉辦慶祝元旦升旗典禮及新舊職員交接儀式，今年也不例外。多個社團代表集中在中華會館孔子銅像前舉行升旗典禮，由伍換光主持。所有出席元旦升旗典禮的中華會館職員和各社團代表及來賓參加升旗儀式，場面莊嚴！

新舊職員交接儀式在中華會館三樓舉行。大家首先向國父孫中山遺像行三鞠躬禮。大芝加哥新年晚會部幹事孫序彰先生恭讀總理遣囑，大會主席陳達偉首先致辭。陳達偉表示，過去幾年，雖然疫情，但中華會館在各位職員同仁，以及常務董事及各大參事團體共同努力下，大家克服種種困難，順利過度，充份表現了中華會館這個大家庭合作精神。而中華也積極參於社區各項活動，爭取僑胞對中華會館認同，會務穩定發展。

今年計劃將保持原有服務項目外，將在區長及市府的幫助下，爭取動工興建老人公寓，也將努力為老人向政府多多申請福利，造福僑胞，希望僑胞大力支持中華會館，他最後祝福大家新年快樂，萬事如意！

中華會館新職員由伍健生率伍換光、陳莎莎、項邦珍、陳偉聖、伍鈺暉宣誓就職，并由姜森處長監誓下，在大家見證下正式就職，伍健生主席接過姜森處長轉交的印信致辭表示，將盡心盡力搞好中華會館會務。最後姜森處長為中華會館主席伍健生、董事長陳達偉頒發證書。2023年1月1號至3號，台經處處長姜森、副處長李維成、洪中明組長、舒俞敬組長、林家銘秘書以及僑務委員林瑞源、徐曙明、僑務咨詢委員項邦珍、僑教中心主任劉綏珍、副主任黃仕聰在中華會館董事長陳達偉、主席伍建生等元老的陪同下向南北華埠的多個社團進行為期三天的拜年，送上賀年紅包和新年祝福。

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