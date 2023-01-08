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21世紀聯盟地產公司 舉辦慶祝新年活動

本報芝加哥訊
21世紀聯盟地產公司舉辦慶祝新年活動熱鬧喜慶！
21世紀聯盟地產公司舉辦慶祝新年活動熱鬧喜慶！

21世紀聯盟地產公司（CENTURY 21）一直致力服務大芝加哥地區，其服務宗旨是集合及溶匯各加盟地產公司及精英地產經紀對芝加哥的房地產買賣經驗及專業服務，以及結合21世紀標示性的全球知名品牌，專屬的世界級營銷策略，地產代理培訓、教育資源互聯網技術及高效工具。其服務團隊專注于全球一體化的業務模式，透過其優越的商業工具、市場的影響力和優勢，以客戶滿意為第一要務，為尊貴的大芝加哥地區的買賣客戶和租戶提供全方位房地產投資服務。

21世紀聯盟地產公司近日舉辦多個節日慶祝活動，包括聖誕節和新年慶祝活動，祝你和你的家人新年快樂。公司在行政總裁黃先維、副總裁文兆麟的帶領下，以及大家的共同努力下不斷發展壯大，服務范圍擴展至加拿大、英國、香港、澳門和中國。是芝加哥地區首選的可信賴的地產公司。歡迎有興趣投資者致電21世紀聯盟地產公司，辦公地址：2301 S. Archer Ave. Suite 3 Chicago, IL 60616，電話：（312）428-9123/（312）788-8950 或瀏覽網址：C21RA.COM/HMCREALTY.COM，電子郵件：[email protected]/[email protected]

芝加哥 投資 房地產

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