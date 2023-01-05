Saks OFF 5TH賣場重回芝城 2家門市開業

Saks OFF 5TH即將重回芝市州街開業。(Saks OFF 5TH臉書)

由Saks Fifth Avenue高檔百貨公司經營的的折扣直銷連鎖Saks OFF 5TH，即將在芝加哥 推出兩處門市，其中一家將繼續在2019年關閉的環區據點(6 S. State St.)重新開張。

位於州街的Saks OFF 5TH，賣場面積約有2萬3500平方呎；另一處面積4萬平方呎的門市，將位於芝加哥林肯公園區的NEWCITY開發區，地址為 1457 N. Halsted St.。

Saks OFF 5TH的總裁布魯克斯(Rob Brooks)說，該直營折扣店與芝加哥合作多年，重新開放這些賣場，將可為此間客戶提供最佳服務，他說，實體店體驗是Saks OFF 5TH非常重視的購物元素，「今年早些時候，我們在紐約伊斯特切斯特(Eastchester)、康乃迪克州的斯坦福德(Stamford)的成功開業就是證明」，他表示，非常期待著重新開放州街與林肯公園區的賣場，他也希望該店的忠實客戶能夠藉此重新接觸、購買高級商品。

新增兩處門市後，Saks OFF 5TH在芝加哥地區將有五家分店，至於該集團高檔百貨Saks Fifth Avenue在芝城 的地點不變，仍位於700 N. Michigan Ave. 。