我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

Saks OFF 5TH賣場重回芝城 2家門市開業

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Saks OFF 5TH即將重回芝市州街開業。(Saks OFF 5TH臉書)
Saks OFF 5TH即將重回芝市州街開業。(Saks OFF 5TH臉書)

由Saks Fifth Avenue高檔百貨公司經營的的折扣直銷連鎖Saks OFF 5TH，即將在芝加哥推出兩處門市，其中一家將繼續在2019年關閉的環區據點(6 S. State St.)重新開張。

位於州街的Saks OFF 5TH，賣場面積約有2萬3500平方呎；另一處面積4萬平方呎的門市，將位於芝加哥林肯公園區的NEWCITY開發區，地址為 1457 N. Halsted St.。

Saks OFF 5TH的總裁布魯克斯(Rob Brooks)說，該直營折扣店與芝加哥合作多年，重新開放這些賣場，將可為此間客戶提供最佳服務，他說，實體店體驗是Saks OFF 5TH非常重視的購物元素，「今年早些時候，我們在紐約伊斯特切斯特(Eastchester)、康乃迪克州的斯坦福德(Stamford)的成功開業就是證明」，他表示，非常期待著重新開放州街與林肯公園區的賣場，他也希望該店的忠實客戶能夠藉此重新接觸、購買高級商品。

新增兩處門市後，Saks OFF 5TH在芝加哥地區將有五家分店，至於該集團高檔百貨Saks Fifth Avenue在芝城的地點不變，仍位於700 N. Michigan Ave. 。

芝加哥 芝城

上一則

約會網站有教 但德州女子仍遭網約男性侵並禁錮五天

下一則

哈里斯縣選務檢討 指有缺失但並未缺紙

延伸閱讀

芝城去年695人遭謀殺 奧斯汀區死亡最多

芝城去年695人遭謀殺 奧斯汀區死亡最多
芝僑教中心劉綏珍榮調 中華會館辦歡送會

芝僑教中心劉綏珍榮調 中華會館辦歡送會
芝城洪門致公堂新職員就職儀式 陳偉堅、譚金賢當選新一屆主席

芝城洪門致公堂新職員就職儀式 陳偉堅、譚金賢當選新一屆主席
聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟

聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟
芝市議會通過 占用自行車道罰250元

芝市議會通過 占用自行車道罰250元
林肯隧道 現金收費走入歷史 自動掃描車輛E-ZPass

林肯隧道 現金收費走入歷史 自動掃描車輛E-ZPass

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

2022-12-28 13:04

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪