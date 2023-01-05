我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

大企業陸續遷出芝城 上千員工總部漸消失

特派員黃惠玲／芝加哥報導
波音總部已經遷離位於芝加哥河畔的大樓。(特派員黃惠玲／攝影)
波音總部已經遷離位於芝加哥河畔的大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

大型企業的總部向來被視為市政經濟發展與影響力的基礎，不過，經過新冠疫情的洗禮，實體與居家混合辦公成為常態後，總部所在地的影響力已經出現明顯變化。哈佛商學院專家指出，與20年前相比，企業總部的重要性已經大大降低，但人口流失仍將影響政府稅收。

去年陸續宣布搬離大芝加哥的大公司，包括對沖基金巨頭Citadel遷往邁阿密，農機與機械公司卡特彼勒(Caterpillar)搬到德州，飛機公司波音遷往維吉尼亞州，還有汽車零件製造廠Tenneco表示將把總部遷至密西根州等。

哈佛商學院教授柯林斯(David Collis)說，企業總部所在地的影響力已經大為削減，傳統的公司總部為包括管理層、員工、資源與開展業務的實體場所，但多年來總部的功能已經發生了變化。柯林斯說，20世紀的50年代，企業園區在郊區陸續建立，提供了更短的通勤、更好的停車用地與辦公空間；然而到了21世紀，企業為了吸引更年輕的技術人才，紛紛又把總部遷回大都市市區。

他舉例，芝加哥麥當勞總部就是最佳例證之一，2018年麥當勞總部從芝城西郊的橡樹溪市(Oak Brook)搬到芝加哥西環區，2000名員工也跟著回到市區工作，不過，麥當勞執行長Chris Kempczinski去年9月在一場演講中表示，芝市的犯罪率居高不下，讓芝城因此流失了多家大型企業。儘管如此，麥當勞隨後仍宣布將把位於郊區Romeoville的創新中心，在今年整併搬遷到芝市總部。

柯林斯說，麥當勞西環區總部大樓的充分利用，可說是目前大企業總部廣泛裁員的一個例外，「3000人在公司總部上班的時代已經一去不復返」，他說，居家工作與新冠肺炎加遽了此趨勢。

疫情後的混合辦公型態，使芝市中心辦公室的空置率創下史上新高紀錄，根據Newmark的報告，去年第三季度，芝市中央商圈的辦公室空置率上升到19.6%，而整個芝加哥區的辦公樓空置率也達到21.8%，同期芝加哥郊區的辦公室空置率，則微幅上升到25.2%。

在芝城北郊多年的全州保險(Allstate)總部，去年也因多達83％員工選擇遠距上班，而宣布關閉面積達200萬平方呎的總部辦公樓，以往5000多名員工在該辦公樓區上班的盛況已不復見，全州並計畫出售目前已經變成「鬼城」的辦公樓。

柯林斯說，雖然總部搬遷對於整體經濟影響不大，但企業總部規模一旦越來越小，還是會產生周邊影響，例如當地慈善捐款與贊助會減少，體育場冠名權將乏人問津，還有人口外流也會讓市府損失稅收。

麥當勞 芝加哥 芝城

上一則

新年第一天 費城就有11起槍案 釀1死13傷

延伸閱讀

芝城去年695人遭謀殺 奧斯汀區死亡最多

芝城去年695人遭謀殺 奧斯汀區死亡最多
WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高

WSJ：2024民主黨逾半參議員要改選 難度高
先捧後拋…8網紅哄抬股價被起訴 牟利上億元

先捧後拋…8網紅哄抬股價被起訴 牟利上億元
芝城洪門致公堂新職員就職儀式 陳偉堅、譚金賢當選新一屆主席

芝城洪門致公堂新職員就職儀式 陳偉堅、譚金賢當選新一屆主席
芝城安良工商會新職員宣誓就職 伍換光、梅國彬當選新一屆會長

芝城安良工商會新職員宣誓就職 伍換光、梅國彬當選新一屆會長
抽血診斷未落實 C肝每年1.4萬死

抽血診斷未落實 C肝每年1.4萬死

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

2022-12-28 13:04

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪