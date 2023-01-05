大企業陸續遷出芝城 上千員工總部漸消失

波音總部已經遷離位於芝加哥河畔的大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

大型企業的總部向來被視為市政經濟發展與影響力的基礎，不過，經過新冠疫情的洗禮，實體與居家混合辦公成為常態後，總部所在地的影響力已經出現明顯變化。哈佛商學院專家指出，與20年前相比，企業總部的重要性已經大大降低，但人口流失仍將影響政府稅收。

去年陸續宣布搬離大芝加哥 的大公司，包括對沖基金巨頭Citadel遷往邁阿密，農機與機械公司卡特彼勒(Caterpillar)搬到德州，飛機公司波音遷往維吉尼亞州，還有汽車零件製造廠Tenneco表示將把總部遷至密西根州等。

哈佛商學院教授柯林斯(David Collis)說，企業總部所在地的影響力已經大為削減，傳統的公司總部為包括管理層、員工、資源與開展業務的實體場所，但多年來總部的功能已經發生了變化。柯林斯說，20世紀的50年代，企業園區在郊區陸續建立，提供了更短的通勤、更好的停車用地與辦公空間；然而到了21世紀，企業為了吸引更年輕的技術人才，紛紛又把總部遷回大都市市區。

他舉例，芝加哥麥當勞 總部就是最佳例證之一，2018年麥當勞總部從芝城 西郊的橡樹溪市(Oak Brook)搬到芝加哥西環區，2000名員工也跟著回到市區工作，不過，麥當勞執行長Chris Kempczinski去年9月在一場演講中表示，芝市的犯罪率居高不下，讓芝城因此流失了多家大型企業。儘管如此，麥當勞隨後仍宣布將把位於郊區Romeoville的創新中心，在今年整併搬遷到芝市總部。

柯林斯說，麥當勞西環區總部大樓的充分利用，可說是目前大企業總部廣泛裁員的一個例外，「3000人在公司總部上班的時代已經一去不復返」，他說，居家工作與新冠肺炎加遽了此趨勢。

疫情後的混合辦公型態，使芝市中心辦公室的空置率創下史上新高紀錄，根據Newmark的報告，去年第三季度，芝市中央商圈的辦公室空置率上升到19.6%，而整個芝加哥區的辦公樓空置率也達到21.8%，同期芝加哥郊區的辦公室空置率，則微幅上升到25.2%。

在芝城北郊多年的全州保險(Allstate)總部，去年也因多達83％員工選擇遠距上班，而宣布關閉面積達200萬平方呎的總部辦公樓，以往5000多名員工在該辦公樓區上班的盛況已不復見，全州並計畫出售目前已經變成「鬼城」的辦公樓。

柯林斯說，雖然總部搬遷對於整體經濟影響不大，但企業總部規模一旦越來越小，還是會產生周邊影響，例如當地慈善捐款與贊助會減少，體育場冠名權將乏人問津，還有人口外流也會讓市府損失稅收。