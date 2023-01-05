芝市百利賭場周邊 將成為新高樓集中區

Omni集團準備在大鵝島南區興建五棟高樓。(Omni Group)

芝加哥 下一批新高樓的興建地點會在哪裡？根據分析，芝市中心北區與西北區，也就是沿著芝加哥河的北支輻射，從西城(West town)開始，穿過大鵝島(Goose Island)，再延伸到西林肯公園(west Lincoln Park)一帶，所謂的市中心也將因此擴展到Wicker Park以及Bucktown。

芝加哥太陽報報導，芝城 新的高樓區，最大的例子就是林肯廣場(Lincoln Yarks)，這是由開發商史特林灣(Sterling Bay)提出的一項數十年開發計畫，預計投入60億元，將53畝的舊工業用地改建為結合住宅與商半大樓的新區，該區第一座建築即將在幾個月後完工，其他建築也將依據需求陸續興建。

此外，去年5月初芝加哥市府已經選定在「芝加哥論壇報印刷廠」興建百利賭場(Bally's Casino)，只要伊州批准執照後，這項總額達17億元的投資 就會開始啟動。

百利賭場的方案也帶動了附近地區的開發，芝市富頓市場(Fulton Market)的主要投資者、開發商沙帕克(Jeffrey Shapack)，已經搶占了俄亥俄街交流道南區的好幾處房產，這些地產幾乎就在賭場隔壁，去年10月，沙帕克更取得了市府核發的執照，將在救世軍中心(Salvation Army center)興建多達2200套住房與一家精品酒店。

開發商Omni集團也看準該區發展，出手購入位於芝加哥論壇報印刷廠旁、芝加哥大道北邊的土地，準備在未來20年間蓋五座包括住宅、酒店的高樓，這項開發案預計投資總額達13億元。

通過該區的棕線捷運以東，James Letchinger所屬的JDL開發公司，在附近擁有八畝土地，也就是原來的穆迪聖經學院(Moody Bible Institute)，該公司也計畫增建2680套住宅。

然而這些開發計畫，也引發因為仕紳化(gentrification)而拉大芝城貧富差距的風險，為了平衡此局面，芝市規定建商必須為負擔不起該地區住屋的民眾，留置一定數量的「可負擔房」，且鼓勵建商在靠近交通主要路線旁提出更多建案。