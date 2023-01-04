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芝僑教中心劉綏珍榮調 中華會館辦歡送會

芝加哥訊
芝城中華會館主席伍健生(左)、董事長陳達偉(右)致贈獎牌給劉綏珍(中)。(中華會館提供 )
芝城中華會館主席伍健生(左)、董事長陳達偉(右)致贈獎牌給劉綏珍(中)。(中華會館提供 )

芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍即將榮調回台，中華會館暨僑學各界日前在華埠萬濠酒樓舉行惜別歡送會，200多位僑學界代表依依不捨向她道別。

當晚活動由中華會館中文書記伍換光、財政項邦珍聯袂主持。中華會館主席伍健生表示，感謝劉綏珍過去三年為僑胞、社團提供的服務，並祝福劉綏珍事業步步高升、身體健康，未來有機會在台北重聚。

中華會館董事長陳達偉說，劉綏珍主動請調回台北，是因為要照顧年邁母親，孝心可嘉。他代表所有僑社同仁祝福她步步高升、健康喜樂。

劉綏珍說，非常感謝大芝加哥地區的僑學各界為她辦歡送會，讓她在寒冷的芝加哥、留下最溫暖的美好回憶。

她表示，她是在2020年1月1日抵達芝加哥服務，工作開展沒多久就遇到新冠疫情爆發，從一開始大家對於該病毒一無所知的恐懼，到經歷兩三年後至今的與病毒共存，雖然僑教中心的業務因此面臨許多挑戰，但十分感恩大家都能健康平安度過。

她也提到，僑社的活動也從2020年3月份開始的停止辦理，目前則線上線下並行推出，劉綏珍再次感謝大芝加哥地區僑學各界的大力支持，使中心的各項業務在疫情期仍順利推動，她也特別感謝中華會館一直以來支持自由民主的中華民國， 也感謝所有的僑團、僑親、僑商等對中心的鼎力相助。

僑社歡送劉綏珍(前左三)。(中華會館提供)
僑社歡送劉綏珍(前左三)。(中華會館提供)

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