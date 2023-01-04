疫情滾雪球 伊州新變種XBB.1.5病例翻倍

芝市衛生局局長亞瓦迪(右)從去年10月底，就持續呼籲大家施打最新的雙價新冠疫苗。(芝衛生局提供)

新的一年到來，而一種新的Omicron 新型亞變異株XBB.1.5正在美國部分地區迅速蔓延，伊利諾州的醫師們也開始擔心這種新型冠狀病毒變種的影響，目前這種病毒株已經占了美國東北部地區的新感染病例的大多數，上周芝加哥地區感染新變種的病例數也出現翻倍增長。

XBB.1.5這個名字可能對民眾來說是新的，但這種冠狀病毒變體的傳播方式卻仍是大家熟悉的途徑，芝加哥伊利諾大學(UIC)流行病學家華萊士(Katrine Wallace)說，現在美國感染此新變種的患者，每周都在上升。

華萊士表示，XBB.1.5似乎有能力逃避人體免疫防禦，同時還具有一個額外突變，此突變讓它更有能力與人們細胞結合，「所以它有點像一個雙重打擊」。

聯邦疾病防治中心(CDC)去年年底更新的數據顯示，目前全美新冠肺炎確診病例約四成為Omicron新型亞變異株XBB.1.5，高於前一周的20%，東北地區占比最高，約75%確診病例為XBB.1.5。

至於當你看到一個新變種時，應該在何時敲響警鐘？華萊士說，依據流行病學，從觀察患者率翻倍的時間，就可以看到新變種傳播的速度有多快，目前在美國，XBB.1.5的占比率，已經從上周的20％升至40％。

新變種現在於伊州 及周邊州，僅佔病例的6％，但過去一周感染新變種的比率也同樣成長了一倍，「我猜測，伊州這邊很快也會看到同樣的增長，感染病例數也也將上升」。

華萊士說，令人欣慰的是新的疫苗 就是針對Omicron製造，尤其最新一期的「新英格蘭醫學期刊」(England Journal of Medicine)發布的一些數據顯示，最新版的雙價疫苗補強針，顯著提高了針對XBB及其他一些變體的抗體。

華萊士表示，接種新版雙價補強疫苗，將是保護自己、家人與社區的最好辦法，此外，她也提到，現在有很多病毒在傳播，所以僅憑症狀很難判斷究竟得了什麼病，她提醒，如果感到不舒服的話，最好的辦法就是待在家裡，因為對你來說該病毒可能僅引起輕症，但對部分人士而言，卻可能帶來必須住院的危機。