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取消現金保釋生效前一刻 伊州最高法院緊急叫停

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州最高法院在2022的最後一天發布暫停「廢除現金保釋」的命令。(最高法院官網)
伊州最高法院在2022的最後一天發布暫停「廢除現金保釋」的命令。(最高法院官網)

伊利諾州「安全T法案」(SAFE-T Act)日前由肯卡其郡(Kankakee County)法官裁定有關取消現金保釋的條文違憲，伊州檢察長隨後提出上訴，伊州最高法院最終在該法生效前最後一刻，緊急叫停執行「廢除現金保釋」。

肯郡的法官康尼頓(Thomas Cunnington)的裁決，源自於伊州64個郡的州檢察官上周共同提出的訴訟，他同意檢察官們提出的論點，那就是州立法機構在通過取消現金保釋的措施時，違反了伊州憲法的分權，因此干涉了司法機構的職責。他主張，保釋金的適當性由法院的權力取決，而不應由立法機構決定。

在康尼頓的裁決公布後，意味著有64郡將可暫緩實施「取消現金保釋」的條例，至於包括庫克郡等其他38個郡縣，則表示從2023年起將會落實廢除現金保釋。伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)隨即對康尼頓裁決向伊州最高法院提出上訴，要求推翻該法官的決定。

伊州最高法院最終在上周六(12月31日)下令，有關安全T法案中的「審前公平法」(Pretrial Fairness Act)，在該法院進一步通知前，將不準生效，「以保持伊州審前程序的一致性」。

目前還不清楚最高法院對該法律的禁令會維持多久，最高法院也尚未決定羅武上訴辯論的日期，至於大法官何時會受理此案也未有詳細資訊。法院的一位發言人表示，在大法官聽取口頭辯論之前，將會舉行一個加速的簡報程序，讓雙方可以先提交辯論簡報。

羅武對最高法院在短時間內處理了該上述案表達讚許，他也特別提到，最高法院最新發布的命令，並非對「安全T法案」是否符合憲法做出了決定，而僅是在審理全案前，暫停落實保釋金的廢除。

州長普立茲克對此發出聲明表示，他相信該法案將被認定符合憲法，並期待大法官的審查。他說，審前公平法案「反映了早就應該進行的改革，這將使伊州家庭更加安全，且防止暴力犯罪者用金錢購買自由」。

目前伊州最高法院只是緊急叫停「廢除保釋金」的法案內容。至於該法案的其他部分則已經從2023年開始生效，其中包括2025年後伊州境內所有警察在執法時都必須佩帶攝像頭，廢除實名制舉報警察，確保嫌犯在審判前應該享有的眾多人權、禁止警察購買軍用級別武器等。

伊州 警察 大法官

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