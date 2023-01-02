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墮胎之都 赴伊州墮胎人數創新高 來自31州也破紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州計畫生育組織表示，該機構在伊州17處診所的外州女患者，在過去六個月期間激增。(伊州計畫生育臉書截圖)
伊州計畫生育組織表示，該機構在伊州17處診所的外州女患者，在過去六個月期間激增。(伊州計畫生育臉書截圖)

聯邦最高法院2022年6月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，美國女性合法墮胎權重挫。伊利諾州的墮胎診所表示，該法發生重大變化至今六個月期間，從外州到伊州墮胎的婦女，不論州別以及人數均創下歷史新高，更使伊州成為美國的墮胎之都。

伊州計畫生育組織(Planned Parenthood of Illinois)指出，在羅訴韋德案推翻前(去年6月24日)，每個月平均有數十名婦女從外州到伊州進行墮胎手術，現在伊州17個計畫生育診所中心，平均每個月就有好幾百名外州婦女到該中心尋求墮胎。

該組織稱，目前平均三分之一的患者都是來自外州，在去年6月底前，這個比率僅有6％左右；伊州計畫生育組織執行長華許(Jennifer Welch)說，創新紀錄的外州墮胎婦女數，可以清楚看到「墮胎禁令完全不會阻止有需要的墮胎者」。

華許說，去年6月底前，到伊州尋求墮胎的婦女，大約來自其他10到15州，而現在外州的州數激增到31州，其中從鄰近威斯康辛州過來的婦女患者，更飆升達十倍。此外，也有從田納西州、密蘇里州、肯塔基州、德州來的患者。

根據支持墮胎權的研究機構古特馬赫學會(Guttmacher Institute)表示，全美目前有16州在2022年間的某個時間點幾乎完全禁止墮胎，到12月中旬為止，有四個州的墮胎令已經被法院阻止。

該學會分析報告顯示，2022年全美約通過50項墮胎限制，比去年頒布的100多項反墮胎法有所減少。包括今年通過及之前頒佈的法令，約有數百萬人的墮胎權因此受到限制，其中許多州位於中西部與南部，這也直接影響了前往伊州墮胎人數的多寡，因為伊州墮胎仍然合法。

生殖權利中心的政策主任史密斯(Elisabeth Smith)說，正因如此，伊州變成了附近禁止墮胎州婦女的關鍵選項。

支持生命行動聯盟(Pro-Life Action League)的執行主任謝德勒(Eric Scheidler)表示，高等法院推翻羅訴韋德案的決定，「促使伊州成為美國的墮胎之都」。雖然伊州對於墮胎很少採取限制，但謝德勒鼓勵當地選民能夠取消一些「極端的墮胎政策」，例如對尋求終止妊娠未成年人，不再要求通知父母，不過，他也承認要改變伊州的做法，將需要很長一段時間。

伊州今年在許多方面擴大了墮胎機會，一家名為「選擇」(Choices)的新墮胎診所去年10月在伊州南部的卡本戴爾市開幕，這家公司原本位於田納西州，但該州的墮胎禁令已於去年8月生效，光在去年10月、11月，這家新墮胎診所共替來自14州的317名婦女服務，其中有180名來自田納西州，密西西比州的人數居次，阿肯色州排名第三，伊州僅列第四。

伊州靠近密蘇里州邊境的The Fairview Heights診所，過去幾個月的外州患者激增300％，以往該診所墮胎排期要等待好幾天，甚至長達三周。

墮胎 伊州 田納西州

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