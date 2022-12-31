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展望2023年 芝城10大亮點登場 各建設緊鑼密鼓

編譯俞仲慈／綜合報導
橋港區拉莫瓦劇院重建案，可望帶動附近華人商家的商機。(Ramova劇院臉書)
橋港區拉莫瓦劇院重建案，可望帶動附近華人商家的商機。(Ramova劇院臉書)

眼看新的一年開始，芝加哥許多建設緊鑼密鼓進行，包括健力士啤酒旗艦店、多功能場館、音樂廳等陸續登場，納斯卡賽(NASCAR)首次街道賽也將舉行，為芝城帶人人潮與錢潮。

以下就是2023年芝加哥備受期待的十大新亮點。

一、2023年由美國狗展(the Great American Dog Show)揭開序幕，自1月6日至8日在香柏文藝復興酒店的會議中心(the Renaissance Schaumburg Convention)舉行，有200多個品種和四個畜犬協會角逐一系列競賽。

二、總部位於德州的連鎖電影院Alamo Drafthouse，宣布進軍芝加哥小熊棒球隊主場的瑞格利菲爾德(Wrigleyville)，預計2月份，影迷就可以在六廳電影院觀賞電影、品嘗美食

三、Alamo Drafthouse宣布進軍芝加哥小熊棒球隊主場的瑞格利菲爾德(Wrigleyville)，預計2月份，影迷就可以在六廳電影院觀賞電影、品嘗美食。

四、調味料製造業「摩頓食鹽」(Morton Salt)今夏對外開放舊廠，轟動一時，業者趁勝追擊訂於2月17日正式開放部分舊廠室內空間舉辦演唱會，部分熱門表演門票已經售罄。

五、百年老牌健力士啤酒(Guinness)對外宣布興建第二家旗艦店，位於摩根北街375號(375 N Morgan Street)一個舊火車站內，面積廣達1萬5000平方呎、涵蓋酒吧和啤酒廠，預計2023年初亮相，希望能在3月舉辦聖派翠克節活動。

六、納斯卡賽車(National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR)首場街道賽，預計7月1日到4日在芝加哥舉行，賽車預售票價格所費不貲，從415元到最高檔的VIP套票要價4300元。

七、備受芝加哥人青睞的雙門餐廳(Double Door)預計在上城區的威爾遜大道劇院(Wilson Avenue Theater)重起爐灶。

八、以毒舌聞名的大廚戈登(Gordon Ramsay)主持的「地獄廚房」，將在河北區(River North)推出面積達1萬8000平方呎的餐廳。

九、橋港區(Bridgeport)拉莫瓦劇院(Ramova Theatre)重建案，原址將化身為多功能娛樂中心。

十、海軍碼頭(Navy Pier)一座面積3萬2000平方呎的「Illuminarium」的虛擬實境場館，以雷射投影、3D影像、音效搭配氣味，讓觀眾透過多元感官從非洲野生動物園到太陽系宇宙，都能暢行無阻。

電影院 芝加哥 美食

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