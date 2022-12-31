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伊校園新規：心理健康 槍枝儲存入課程

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新的一年到來，伊州多項有關校園課程、安全的新法也陸續上路。(伊州教委會臉書)
新的一年到來，伊州多項有關校園課程、安全的新法也陸續上路。(伊州教委會臉書)

許多華人家長們最重視的教育議題，新年度在伊利諾州也推出多項新法，其中包括加重校園附近違規駕駛的處罰、在健康教育課程加入心理健康內容等。

心理健康加入健康教育課程：

名為「綜合健康教育計畫」(Comprehensive Health Education Program)的新法，必須包括如何以及在哪裡可以找到精神健康資源與專門治療的信息及教育。該法案並設立心理健康委員會，智力找出如何幫助學生獲得心理健康服務，並將有關心理健康的課程及教學納入學校課程。

加重處罰校園附近違規駕駛：

未依照規定遵守校車「停車」標示的車主，將增罰社區服務，此外，在學校區域、學校附近道路、孩子上下學街道開車時度超過20哩者，也將列入加重處罰名單。

設立「Safe2Help」熱線：

此熱線專門提供學生、學校工作人員或其他公眾可以秘密報告有關「學生潛在自殘及犯罪行為」的信息，法案規定，伊州州警將負責監督與管理此熱線。

學校需替6到12年級生建立大學與職業發展的準備：

學校董事會必須在2025年7月1日前，為6到12年級生建立執業與技術教育途徑計畫，讓他們對於未來的教育及職業目標做出明智決定。

學校董事會成員必須「了解創傷」(Trauma-Informed)：

從2023-2024學年起，校董成員必須完成州教育委員會開設的創傷知情實踐課程，讓校董進一步加深對於創傷的認識與護理，創傷對學生行為及學習的影響等。

重新評估芝加哥公立高中的學區界線：

新法規定至少五年，必須根據人口統計及入學率，重新評估一次高中學區邊界的畫分。

學校必須教授槍枝安全儲存課程：

此課程必須加入在伊州所有年級的安全教育課程中。

允許初中與高中學生請假參加「公民活動」：

所有初高中學生都將可獲准至少請假一天參加公民活動，所謂公民活動是指由非盈利團體或政府贊助的公眾活動。

教育 心理健康 學區

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