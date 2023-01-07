我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

清水正東律師事務所 將提供各項法律援助服務

本報芝加哥訊
清水正東律師事務所合伙人黃正東律師（左）胡逸倫律師將提供各項法律援助服務。
清水正東律師事務所合伙人黃正東律師（左）胡逸倫律師將提供各項法律援助服務。

芝加哥資深大律師黃正東與清水律師事務所胡逸倫律師日前強強聯手成立了合伙人公司-清水正東律師事務所(Huang & Hu PC)。資深大律師黃正東博士（John Huang），耶魯大學法學博士，從業超過30多年黃正東律師，武漢大學碩士學位，耶魯大學法學博士，持伊利諾伊州、紐約州律師執照，大成（芝加哥）律師事務所負責人。黃正東律師1991年起在美國執業，他在工作簽證、投資移民、親屬移民等移民法領域，公司并購、金融投資、國際貿易等商業法律服務，各類商業訴訟、民事訴訟，以及遺產信托、遺產規划等領域均取得了杰出成就與優秀的行業聲望。曾多次入圍“超級律師”榮譽榜之外，2019年黃正東大律師還曾獲得“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）頒發的“終身成就獎”2020年度-2022年度連續3年榮膺伊州超級律師殊榮。在2022年度伊州超級律師評選中，黃正東大律師以優秀的業績與社會聲望，第五次獲得“超級律師”殊榮，這是大芝加哥地區華人社區的驕傲。

胡逸倫律師（Alen Hu）是前美國移民局總法務辦公室助理和伊利諾伊州聯邦法官助理，獲得芝加哥肯特法學院全獎法學博士，加州大學伯克利分校和芝加哥大學工程計算機雙碩士。清水正東律師事務所將一如既往的提供各項法律援助服務，工傷意外，刑事辯護、房地產買賣交易，移民服務，合同糾紛，訴訟糾紛、離婚抚养，人身傷害，勞工糾紛，雇佣歧視，失業保險，隱私保護以及知識產權法等。其中移民服務包括：工作簽證, 投資移民、職業移民、親屬移民及入籍申請。还代理移民訴訟，諸如遞解離境、庇護、保釋、查案、重新開案、出庭及上訴等綜合移民服務。

清水正東律師事務所表示，做移民訴訟和商業訴訟，我們都是認真的。繼早前2021年9月-Huang & Hu 在信托責任訴訟中成功為被告股東解職，據稱損失約為 200 萬美元。2021年8月又以超過 250,000 美元的商標和版權侵權凍結資金為兩名電子商務賣家獲得了有利的和解。二月初：司法部妥協，同意反轉客戶2年三次被拒的OPT申請和上訴；芝加哥某大學法務總監妥協，同意反轉客戶被拒學生身份上訴請求。接著：兩起專利侵權案和破產清算案順利收官。二月下旬：標的百萬的欺詐交易訴訟將正式開始jury trial陪審團庭審。成功個案層出不窮，真正意義上的小企業關系，大企業結果。更多的清水正東律師事務所業務，歡迎致電洽詢：312-780-2090或瀏覽：Huang-Hu.com。

移民局 芝加哥 伊州

上一則

冬天最愛東北菜 一品香陪您過大年

下一則

榕城廚具專營餐館廚具/家用廚具　品種全，樣式多，質量優，價位廉，歡迎選購

延伸閱讀

就業住房 紐約州禁止歧視移民 社區慶進一步維權

就業住房 紐約州禁止歧視移民 社區慶進一步維權
紐約州新規上路…招聘僅限綠卡、公民 雇主就觸法

紐約州新規上路…招聘僅限綠卡、公民 雇主就觸法
伊州法官裁定 取消現金保釋違憲 檢察長將上訴

伊州法官裁定 取消現金保釋違憲 檢察長將上訴
紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑

紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑
布希研究院報告：聖荷西都會區是移民首選、金山都會區第3

布希研究院報告：聖荷西都會區是移民首選、金山都會區第3
達聖律師事務所 專精車禍/工傷/意外傷害

達聖律師事務所 專精車禍/工傷/意外傷害

熱門新聞

現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
寒冬開車時不須暖車，可在啟動汽車後30秒到1分鐘後慢慢開車上路，這樣能使引擎更快預熱、減少耗油量與排碳。(記者陳曼玲／攝影)

寒冬季節要暖車嗎？能源部的建議可能與你的認知相反

2022-12-30 11:53

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍