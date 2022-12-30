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芝捷運公車、Metra列車 除夕夜免費搭乘

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝公車與捷運12月31日晚間10時起到隔天清晨4時，搭乘全部免費。(特派員黃惠玲／攝影)
芝公車與捷運12月31日晚間10時起到隔天清晨4時，搭乘全部免費。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥運輸局(CTA)以及大都會火車系統Metra宣布，所有乘客除夕出門參加跨年慶祝活動期間，均可免費搭乘捷運列車、公車及火車。

CTA表示，免費時段為12月31日晚間10時起到隔日清晨4時之間。屆時無論搭公車或捷運列車，都不需要掃描Ventra或銀行卡，如果是在上述免費時段外要搭車者，建議提前購票，以免在車站或購票處排長龍。CTA指出，所有班車都將按照周末原來的發車時間行駛。

CTA表示，民眾於除夕出門參加跨年前後，不論計程車、網約車等一般都會提高價格，加上這些交通選擇也因需求暴增而很難找到車輛搭乘，有鑑於此，CTA今年除夕將秉持傳統，於這段期間推出免費乘車服務。

運輸局也提醒乘客，免費搭乘期間如果誤刷Ventra乘車卡，該部分費用則不會退還。

上述期間的公車和捷運發車行程，可隨時查詢CTA官網：www.transitchicago.com

大都會火車系統(Metra)今年除夕也推出免費搭乘的促銷優惠，凡在12月31日傍晚時以後，從芝加哥市各車站出發或抵達的列車全部免費；此外，Metra也會將最後班次發車時間延後到1月1日凌晨1時15分，以便利參加跨年民眾搭乘。

不過，Metra提醒，12月31日晚上7時以後的列車全面禁酒，乘客不要攜帶酒精飲料上車，也不能在車內喝酒。有關Metra班車時刻，可查詢官網：www.metrarail.com

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