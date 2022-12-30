華裔律師：取消現金保釋 威脅公共安全

華裔 律師王軍針對伊利諾州「安全T法案」分析指出，該法案中的「取消現金保釋」及「對執法人員有更多限制」兩個部分，等於對於罪犯從輕處罰，新法將使很大一部分原本應關押候審者，因此獲得監外候審機會，他說，這樣的做法對公共安全將帶來一定威脅。

王軍表示，「安全T法案」從開始就引起很多爭議，其中「取消保釋金」尤其反彈激烈，他解釋，保釋金是美國司法制度中，確保嫌犯如期出庭受審的一種方式，早就行之有年，伊州的這項新法一旦落實，等於成為全美第一個完全取消保釋金的州。

他解釋，保釋金制度一直以來有所爭議，就是嫌犯是否有能力繳交保釋金，決定了他們是否將繼續關在監獄 直到出庭，或是可以因此監外候審，但不能否認這種方法在一定程度上，避免了嫌犯重複犯罪的可能。

「安全T法案」所以受到警察 、執法人員的抵觸，主要因為新法將可能使為數不少的嫌犯釋放，且未來要舉證部分犯罪嫌疑份子的潛逃風險，才能確保嫌犯繼續關押監獄。

王軍說，新法列出的嫌犯關押條件，包括：

重罪且對社區有危險者可關押：

一級謀殺、強姦、入室盜竊等嫌犯，因一旦釋放可能會對社區造成嚴重安全威脅，因此受審前必須一直關押。

證明有潛逃危險的嫌犯可關押：

二級謀殺、非法買賣槍枝、縱火等疑犯，如要符合關押條件，必須由檢察官證明其有逃逸風險，但是否有潛逃風險有時很難證明，如無法提供充分證據的情況下，嫌犯將可取得監外候審。

襲擊他人等類的輕罪：

在新法規定下直接釋放，不需保釋金。

王軍提到，安全法案中還規定，從1月1日起，如正在被關押但繳不出保釋金者，可提出監外候審的申請，只要滿足條件的話，這些疑犯將可出獄。

目前受到巡迴法院法官裁定違憲的部分，僅限於「取消現金保釋」，新法其他部分則將可望於1月1日起施行，王軍特別提到，新法對於警察執法的部分做出一些新的限制，例如非法侵入方面，新的安全法案規定，除非侵入者造成立即危險或精神有問題，否則到場的警察依法不能驅趕侵入者。

他解釋，例如商店內有人坐在店裡賴著不走，或家裡院子跑進流浪漢搭棚子住下時，屋主或店主雖可報警，但警察無權驅趕侵入者，只能向他們開罰單。由於法律規定模糊，在這種情況下究竟該怎麼辦？王軍建議，還是應該先報警，警察如到時趕走侵入者就解決了問題，如只開罰單的話，屋主或店主在避免使用武器且無打鬥下，可使用合理武力(例如合力將侵入者架出去)將其趕走。