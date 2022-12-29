我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

壓力大… 明州3成K-12學生 疫後心理健康受損

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
明尼蘇達州調查K-12學生在疫情之後出現心理健康的問題。(圖片取自pixabay)
明尼蘇達州調查K-12學生在疫情之後出現心理健康的問題。(圖片取自pixabay)

根據明尼蘇達州2022年對州內70%學區的K-12學生做調查，發現29%的學生持續六個月或更長時間有心理健康問題，高於2019年的23%。其中女生的壓力更大，11 年級的女孩有45%的學生出現長期的心理健康、行為或情緒問題，比2019年的35%高出十個百分點。

今年春季接受調查的13萬5000名學生中，43% 的受訪者稱他們感到憂心，48% 的人表示不知為什麼有時會感到難過。有些學生表示因疫情居家而習慣獨自一人，而不想與人群來往。

這項州內每三年舉行一次的調查，在新冠疫情之後顯示學生的心理健康深受影響，因為2020年和2021年因防疫造成學校停課、在家上網學習、強制戴口罩、體育活動受限和其他防疫措施，都對今年學生的日常生活和學業造成影響。

明州衛生部專員梅爾寇(Jan Malcolm)說，疫情很明顯已經影響心理健康，但未來仍需要更多研究才能了解相關因素之間的交互作用。

里奇菲爾德高中(Richfield High School)的學生支持服務主任岡薩雷斯 (Christina Haddad Gonzalez)說，學生因疫情擔心親屬生病或被感染的恐懼受到很大的心理打擊。有些中學生則因疫情錯過畢業活動，後直接進入高中而感到適應不良，她的部門人員正在努力恢復學生的安全感。

根據這項調查，69%的11年級女生計畫在高中畢業後進入四年制大學，而男同學的比率則為 52%，這似乎說明青少女感受到更多社會壓力。

明尼蘇達兒童醫院門診心理健康服務醫學主任傑斯塔德(Sarah Jerstad)說，高中生因疫情打亂了他們的工作前景或大學計畫，待在家裡的小學生則因缺乏社交互動而阻礙情商發展。傑斯塔德說，透過父母的支持、朋友圈和社交媒體可以幫助一些學生恢復心理健康，但對原本就有社交障礙的人則比較困難。

令人安慰的是，壓力和焦慮增加並沒有導致學生更多濫用藥物。調查顯示酒精和香菸的使用以及性活動有下降趨勢，2016 年11 年級學生有17%使用電子煙，2019 年上升到 26%，但今年則下降到14%，參與調查的衛生局研究員哈爾格茲(Sharrilyn Helgertz)對此感到驚訝，她說可見這個世代的孩子頗有希望受到拯救。

疫情 心理健康 防疫

上一則

NASA學生作文比賽 明年1/17截止收件

下一則

德州人口3000萬 全國增幅最大

延伸閱讀

佛州「不說同性戀法」 加州總檢長反對：增加反LGBTQ+偏見

佛州「不說同性戀法」 加州總檢長反對：增加反LGBTQ+偏見
研究：「2特質人格」長時間使用社群 憂鬱風險增高

研究：「2特質人格」長時間使用社群 憂鬱風險增高
德州議員要求白宮正視「流徙人颶風」

德州議員要求白宮正視「流徙人颶風」
洛縣反貪 求諸於民提供線索

洛縣反貪 求諸於民提供線索
全美輟學大學生 64%心理健康出問題

全美輟學大學生 64%心理健康出問題
維州駕車警奔加州 殺網戀少女3家人 遇警槍戰自殺身亡、少女獲救

維州駕車警奔加州 殺網戀少女3家人 遇警槍戰自殺身亡、少女獲救

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統