芝大：今秋新生錄取率5.4% 史上新低

芝大公布新一屆新生錄取率為5.4%，創下史上新低紀錄。(芝大臉書)

芝加哥大學招生辦公室近日公布，該校今年秋季入學新生(2026年畢業級別)的錄取比率為5.4%，寫下芝大史上新低紀錄。亞裔 在這屆錄取新生的比率為22％。

芝大校報The Chicago Maroon報導，今年芝大收到3萬7526份入學申請，比去年的3萬7977份略微減少，今年錄取學生人數為2041位，其中已經有1729名確認將報到就讀，芝大說，這也代表該校的實際入學率(yield rate)達到84.7%，創下過去十年來所出現的最高比率。

一般「實際入學率」通常被視為衡量學生對一所學校表現出興趣的指標，芝大也是全美這項比率表現最佳的大學之一，僅略比麻省理工學院的85％低了一些。

即將在2023年進入該校就讀的2026年畢業級別學生，來自於美國東西岸、中西部及世界各國，其中國際學生比率達16％。

錄取學生的SAT分數介於1020分到1600分間，中間的五成學生分數為1510到1560。ACT分數則從20分到36分都有，中間的50％分數為34到35分間。事實上，從2018年開始，芝大就不再要求申請學生提供上述標準化考試成績，藉此讓更多移民第一代的低收入 家庭學生，能更容易達到錄取基本要求。

然而取消提交標準化考試成績，並未讓2026畢業及別的申請變得容易，根據校報指出，作為高三學生，在新冠疫情大流行期間，他們得更努力應對申請大學的複雜情勢，包括面臨標準化測試機會取消，以及運動員 幾乎沒有比賽機會及成績等挑戰。

新一屆學生以族裔區分，西語裔與拉丁裔占22％，亞裔占比也是22％，非裔則占了14％，此外，在這屆新生中，84％的人在高中時參加過社區服務活動，67％則曾是校隊運動員。