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樓上爆管 樓下淹水 芝城華人家庭成災戶

特派員黃惠玲／芝加哥報導
樓上住戶水管爆裂，樓下家庭遭殃淹水。(讀者提供)
樓上住戶水管爆裂，樓下家庭遭殃淹水。(讀者提供)

低溫氣候在過去幾天橫掃芝城，導致許多家庭的水管結冰破裂，造成居民巨大麻煩，坊間水管修理商更是疲於奔命。住在麥金利公園區(McKinley Park)的多戶華人，近日都成為這波「從天而降」大水的受害者。

住在35街與亞珠街間的John楊告訴本報記者，他的單位是在一棟三層樓公寓的二樓，前天主臥室的天花板突然「下起大雨」，很快整個房間都淹水了，他表示，樓上的單位剛出售，新屋主還沒有遷入居住。

樓上單位水管爆裂，大水從天花板上的照明燈降到二樓住戶。(讀者提供)
樓上單位水管爆裂，大水從天花板上的照明燈降到二樓住戶。(讀者提供)

經輾轉聯繫，發現原來該單位沒有料到持續低溫，房子暖氣未打開，導致屋內水管結冰爆裂，而27日起溫度逐漸升高，冰塊逐漸融化後，失去水管的水源全部溢出來來變成樓下住戶噩夢。John說，主要該單位沒有人居住，否則第一時間發現立即關掉水源的話，問題還不會這麼嚴重。

大水從天而降。(讀者提供)
大水從天而降。(讀者提供)

附近另一棟華人居住的公寓也發生完全一樣的情況，二樓住戶出門旅遊無人在家，導致水管凍裂後，一樓住戶全部淹水。受災戶說，家裡的木質地板、天花板、牆壁、窗簾都被大水淹到體無完膚，必須全部更換，損失慘重。

由於芝城冬日漫長且時有零下低溫出現，博斯水管公司(Boss Plumbing)東主科恩(Joseph Cohn)表示，通常會發生水管凍裂的問題，都是因為水管周圍缺乏絕緣材料的保護，才會使水管遇低溫結冰然後爆裂。

他表示，一旦出現水管爆裂時，第一個動作就是「立即關閉水源」，只要能夠迅速切斷水流，才能將損失降低到最少，科恩建議，應該讓家中所有成員知道家裡的水閥開關的位置，如果全家出門旅遊時，則可請親友在低溫期間，到房子裡先把水源關閉。

第二城市修復公司(2nd City Restoration)業主Giovanni Roman-Rodriguez說，家裡如果因此淹水，「我們應必須清理或拆除任何淹水的東西，並在這些地方長黴之前盡快將其擦乾」，否則一旦發黴將更難清理且對身體健康有害。

低溫 芝城 華人

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