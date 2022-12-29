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芝加哥捷運暴力犯罪率降 仍比疫前高2倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
為防範捷運犯罪，CTA擴大裝設監視攝影機。(CTA臉書)
為防範捷運犯罪，CTA擴大裝設監視攝影機。(CTA臉書)

從新冠肺炎病毒疫情爆發以來，芝加哥地區的公共交通工具乘客減少，但犯罪率卻持續上升，不過，根據最新數據，芝捷運列車的暴力犯罪率終於開始下降，但仍接近過去十年的最高水平，且是疫情前幾前的兩倍多。

芝加哥論壇報分析芝加哥警局的數據指出，從今年1月到11月間，芝城L捷運列車的每百萬人搭乘次數中，暴力犯罪件數為6.2宗，比2021年同期的6.8減少，但如與過去十年中的其他年度相比，這個數字仍然偏高。

在暴力犯罪略微下降同時，今年1到11月的公共交通工具非暴力案件，例如偷竊等，則從去年的每百萬搭乘次數有5.9宗，上升到今年的6.5件，不過，此數字比2018、2019與20202年同期都低，過去十年間，這項數據高達8宗。

整體而言，芝城捷運暴力犯罪(搶劫、謀殺、嚴重攻擊、嚴重騷擾等)在今年前11個月共有591宗，比去年的489件增加不到100宗，但因為2022年的客流量比去年上升許多，因此平均計算下來暴力犯罪率反而略有降低。

捷運各種犯罪事件頻傳，但芝加哥警局很少逮捕L捷運線的犯罪份子，無論是暴力或非暴力都一樣，今年前11個月，暴力犯罪的逮捕率大幅下降，警方在捷運系統僅逮捕了14.5%的暴力犯罪，比去年同期的19％低，至於非暴力犯罪的逮捕率則都維持在2.1％。

去年11月，CTA發生約38起暴力犯罪案，而截至12月中旬，警方沒有逮捕到任何一名嫌犯，這些案件中包括30宗搶劫或搶劫未遂案，其中八起涉及使用槍枝。

辛辛那提大學(University of Cincinnati)研究治安與預防犯罪的教授艾克(John Eck)說，只有當一名活躍慣犯被逮捕，而沒有其他人代替犯罪時，警方逮捕才會有助於降低犯罪率，他指出，如果讓實施暴力行為變得容易，那麼縱使犯罪者被逮捕，仍將很快有其他人仿效作案。

暴力犯罪 捷運 芝加哥

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