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芝加哥華商經貿聯合會聖誕聚餐聯誼會

本報芝加哥訊

芝加哥華商經貿聯合會於12月17日下午三點於芝加哥華僑文教中心舉行歲末聚餐聯誼會，由會長程秀鳳主持，當日有五十多位的會員與嘉賓共襄盛舉！芝加哥文教中心主任劉綏珍和芝加哥台灣美食交流協會會長陳美麗也應邀蒞臨參加！

會長程秀鳳首先致詞，感謝會員們於寒冷的飄雪天熱情出席，更感謝 陳美麗會長帶領的美食團隊熱情參與助興，讓大家在聖誕的鈴聲與笑聲中，歡聚一堂，迎接新的一年，並期待華商經貿聯合會和台灣芝加哥美食協會在新的一年裡，會務蓬勃發展！當日計有三十多樣的美食佳餚供大眾品嚐享用！

僑教中心劉主任致詞，讚許芝加哥華商經貿聯合會在疫情期間舉辦的線上活動和開放後的實體活動中，凝聚僑團的力量，對僑社及社區的貢獻。接著美食協會陳美麗會長説，為了支持僑界的活動，也讓在座的嘉賓們，都有機會品嚐到正宗的台灣美食，自己雖然身體微恙，但還是親自下廚，讓與會人士萬分感動！

程會長，劉主任，陳會長，以及創會會長江玲珠所提供的多項精美禮品，在此起彼落的歡呼聲中，人人有獎的抽獎活動，熱鬧溫馨！最後，程會長祝福每位嘉賓佳節愉快 ，兔年行大運！ 每位參與者都笑容滿面，互道祝福！平安！喜樂！

芝加哥華商經貿聯合會 聖誕聚餐聯誼會合照。
芝加哥華商經貿聯合會 聖誕聚餐聯誼會合照。

美食 芝加哥 疫情

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