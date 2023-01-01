芝加哥華商經貿聯合會聖誕聚餐聯誼會

芝加哥 華商經貿聯合會於12月17日下午三點於芝加哥華僑文教中心舉行歲末聚餐聯誼會，由會長程秀鳳主持，當日有五十多位的會員與嘉賓共襄盛舉！芝加哥文教中心主任劉綏珍和芝加哥台灣美食 交流協會會長陳美麗也應邀蒞臨參加！

會長程秀鳳首先致詞，感謝會員們於寒冷的飄雪天熱情出席，更感謝 陳美麗會長帶領的美食團隊熱情參與助興，讓大家在聖誕的鈴聲與笑聲中，歡聚一堂，迎接新的一年，並期待華商經貿聯合會和台灣芝加哥美食協會在新的一年裡，會務蓬勃發展！當日計有三十多樣的美食佳餚供大眾品嚐享用！

僑教中心劉主任致詞，讚許芝加哥華商經貿聯合會在疫情 期間舉辦的線上活動和開放後的實體活動中，凝聚僑團的力量，對僑社及社區的貢獻。接著美食協會陳美麗會長説，為了支持僑界的活動，也讓在座的嘉賓們，都有機會品嚐到正宗的台灣美食，自己雖然身體微恙，但還是親自下廚，讓與會人士萬分感動！

程會長，劉主任，陳會長，以及創會會長江玲珠所提供的多項精美禮品，在此起彼落的歡呼聲中，人人有獎的抽獎活動，熱鬧溫馨！最後，程會長祝福每位嘉賓佳節愉快 ，兔年行大運！ 每位參與者都笑容滿面，互道祝福！平安！喜樂！