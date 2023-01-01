芝城黃氏宗親會2023年職員就職儀式，主席黃永深、黃樹仁等新一屆職員宣誓。

芝加哥 黃氏宗親會日前在會所舉行2023年新一屆職員就職典禮，醒獅助興。當天就職儀式除黃氏職員及鄉親外，還有美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，華聯會理事長鄭徵，常務副主席何達權和副主席張懷波等僑社知名人士出席了就職儀式。全美黃氏美東總長黃國銘率新一屆主席黃永深、黃樹仁及全體職員首先向始祖神像上香、三鞠躬等拜祭儀式禮畢後，黃國銘總長宣讀黃氏祖訓詞，并由黃國銘總長為新一屆職員就職監誓及監交印信，在大家的見證下主席黃永深、黃樹仁正式就職。

黃國銘總長首先致辭讚揚卸任主席黃立仁任內為黃氏公所工作穩重踏實，盡職盡責。而新任主席黃永深熱情肯幹。希望在新一屆領導班子能一如既往的遵循祖訓，奉公守法，按章辦事，與兄弟姐妹齊心合力，共同搞好宗親會務，團結僑社，促進僑社的繁榮發展。黃立仁致辭對新一屆職員表示祝賀，願倆位新主席聯誼宗親，團結一致，發展族務，服務僑社。新科主席黃永深、黃樹仁也致辭感謝大家的信任當選2023年的主席，并表示將在總長、前輩及鄉親的支持下搞好會務,黃樹仁并感謝洪門致公堂贈送金豬，為是次就職典禮增添光彩。

胡曉軍和鄭征也分別致辭，讚揚芝城 黃氏宗親會是一個曆史悠久的社團，多年來，宗親會鄉親守望相助、尊老愛幼、支持青年學子學習，為當地社會、華埠 社區的發展和繁榮、為促進中美友好交流做出了積極的貢獻。當天的黃氏就職典禮鑼鼓喧天，兩頭象徵吉祥的醒獅讓整個典禮熱鬧喜慶！