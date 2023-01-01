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桃源集團提供全美範圍的保險/會計/投資等金融服務

本報芝加哥訊
投資顧問和保險代理人、桃源集團總裁陶培根先生(左一)與洛杉磯蒙市藍利老人活動中心義工組負責人 Paul 溫先生（中）和中心活動策劃人Lily的合照。
投資顧問和保險代理人、桃源集團總裁陶培根先生(左一)與洛杉磯蒙市藍利老人活動中心義工組負責人 Paul 溫先生（中）和中心活動策劃人Lily的合照。

保險、會計、投資爲一體的桃源集團屬於近年來綜合業務發展最快、最穩定的金融(會計）公司之一！日前洛杉磯蒙市藍利老人活動中心義工組負責人 Paul 溫先生一行造訪了位於蒙市華麗大街商業旺區中的桃源保險公司，受到桃源集團總裁 peigen 陶先生的親切接見，雙方進行了友好的會談。

陶總向來賓簡介了桃源保險洛杉磯分公司近年業務發運概況。藍利中心溫先生也向陶總介紹了加州蒙特婁公園蘭利老年中心的現況，Paul溫表示，該中心是由蒙市政府經營，是屬下的一個非盈利活動中心。蘭利在洛杉磯有約30年的悠久歷史，每天都爲附近城市的數百名老年人提供服務。

今年將是新冠肺炎大流行後重新開放的第2個聖誕節/新年活動。明春的乒乓球比賽也將被建議成爲慶祝活動的一個最被推薦的羣體項目。希望獲得社會各界人士的關注和支持。陶總向來賓簡介了桃源保險洛杉磯分公司近年業務發運概況並對 Paul溫先生一行造訪表示歡迎。同時陶總也表達對社區老人活動中心盡力所能及的關注和支持。陶總並設午餐宴請了溫先生一行，雙方在中午茶聚友好的氣氛中結束。

美國桃源集團（TAOS GLOBAL GROUP）是由桃源保險/桃源會計/桃源投資組成的一個綜合性金融服務集團。歡迎前往桃源集團，專業人士為您提供全方位保險/會計/投資等金融服務，芝加哥南華埠廣場二樓有2處辦公地點，分別是（2167 B S.China Place）和（2155 B S. China Place）或致電:312-842-9891或312-949-9898 或者 E-mail:[email protected]。紐約分公司地址：774 53rd St,#2F,Brooklyn,NY 11220，電話:212-226-7238，E-mail:[email protected]。法拉盛地址:136-21 Roosevelt Ave., Suite 309,Flushing,NY 11354.電話：718-886-3618。洛杉磯分公司地址：227 W Valley Blvd #248-B San Gabriel, CA 91776，電話：626-872-0918，E-mail:[email protected]。詳情請瀏覽：www.taosglobalgroup.com。

保險 洛杉磯 投資

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