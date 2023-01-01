美華自助招牌：讓生意更生美國更美。

美華自助招牌（Mei Hua Sign Printing）特點：簡單實惠養眼耐用，優點：能夠為您解決什么問題?帶給您哪些好處?

1、解決美國招牌安裝維護人工貴的問題，自己隨時可以自行安裝、拆卸、維護，一教就會，安全快捷。

2、解決申請許可證手續繁瑣(尤其不懂英文)且費用高、門檻高的問題，我們實事求是，因地制宜，在法律法規允許的條件下，為您度身訂造自助招牌，不需要申請許可證。

3、解決政府每年例行收招牌管理費的問題，每個地方的政府收費不一樣。

4、解決申請許可證等待時間太長的問題，廣告牌許可證最快1 個月獲批，通常1-2 個月獲批；但2-4 個月也常見。

5、充分利用玻璃外牆和門窗優勢，改變思維，柳暗花明，思路決定出路，變換賽道，開啟上帝的另一扇大門，原來招牌還可以這樣做!

6、招牌的制造成本降低，價格更實惠您懂的。

7、避開天氣寒冷、風大的影響，招牌拆裝簡單，可異地重復使用，經久可靠，不受季節局限，主要在戶內安裝使用，可以全氣候工作。

8、設計效果、使用場景范圍更廣、更丰富，更多自由選擇，數十種招牌效果和中英文字、數字、實地現場展示，看得見，得著，做得出，用得爽！

9、招牌釆用快遞送貨上門，突破時空、地域限制，異地代辦快遞，省時省力省心省錢。

10、設計、制作、代寄、配套現場視頻安裝指引，專業周到，安心舒心，一站式人性化服務，現代先進的通信技朮和工具如君親臨！

11.我們也能做需申請許可證的各類門頭招牌。自助招牌以戶內為主，戶外也有。

請聯系美華招牌印刷：Daniel（陳生）Mei Hua Sign Printing，Add:1882 South Normal Ave.Chicago,IL 60616 U.S.A，Cell Phone:312-522-2506，E-mail:[email protected]。