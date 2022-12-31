我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

梅氏總公所舉辦2023年度就職典禮 梅惠明、梅浩泉當選新一屆主席

本報芝加哥訊
梅氏總公所2023年度就職典禮氣氛隆重莊嚴。上圖左起：新科主席梅惠明、梅浩泉和卸任主席梅國洲致辭。
梅氏總公所2023年度就職典禮氣氛隆重莊嚴。上圖左起：新科主席梅惠明、梅浩泉和卸任主席梅國洲致辭。

梅氏總公所日前在公所內舉辦2023年度新職員就職典禮，多位宗親不畏嚴寒的出席了當天的就職儀式。新舊主席在元老梅卓明的監誓下，以及多位元老悅文、楹仲、新立、楹活和卓明的監誓/監交印信下，新主席梅惠明、梅浩泉從卸任主席梅國洲手中接過印信，正式宣布就職。元老們率兩位新主席及新一屆職員和全體鄉親依禮齊齊向太祖神像敬酒、上香，敬獻金豬、元寶、生果等拜祭先祖，現場氣氛隆重莊嚴。

當天的就職儀式由前主席梅英挺主持。卸任主席梅國洲在致退職詞時表示，任內得到元老和宗親們的互相支持與協助，會務得到穩定發展，他希望大家一如既往的支持和協助兩位新主席，搞好族務。卓明元老也致辭勉勵所有的宗親們要遵守總公所的章程，服從當選任內職責，大家必須要團結一致，為梅氏大家族和諧團結而共同努力。

當天，兩位新主席均致辭感謝所有同仁對他們的厚愛與支持。梅惠明主席表示，希望新科職員們能一心為公，承傳梅氏總公所的薪火，梅氏總公所的族務也必能蒸蒸日上、百尺竿頭更進一步。他也期望在未來的一年中，與手足們同心同德、維護公所的利益，發揚睦族精神，與社區各組織精誠合作、攜手並進的為促進社區的繁榮興旺、社區安寧作出自己的貢獻。

無老卓明（左）為新職員監誓。
無老卓明（左）為新職員監誓。
新任主席惠明（右四）浩泉（右三）與梅氏總公所婦女組長梅馬珍雲（右二）和梅燕華（左...
新任主席惠明（右四）浩泉（右三）與梅氏總公所婦女組長梅馬珍雲（右二）和梅燕華（左四）等職員合照。
齊齊上香拜祭先祖。
齊齊上香拜祭先祖。
元老卓明（左一）致辭。右起：新任主席惠明 、卸任主席國洲和新任主席浩泉
元老卓明（左一）致辭。右起：新任主席惠明 、卸任主席國洲和新任主席浩泉
左起：元老悅文、卓明、新任主席惠明、元老楹仲、卸任主席國洲、新任主席浩泉、元老楹...
左起：元老悅文、卓明、新任主席惠明、元老楹仲、卸任主席國洲、新任主席浩泉、元老楹活和新立 監交印信。
元老和新職員合照。
元老和新職員合照。

上一則

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

下一則

資深經紀金小姐本週特別推薦 Fort Lee全新Duplex售$1,395.000

延伸閱讀

加州抗疫2周年 打疫苗是預防重症死亡最佳措施

加州抗疫2周年 打疫苗是預防重症死亡最佳措施
京面臨重症高峰 社區醫院獲配Paxlovid? 衛健委這麼說

京面臨重症高峰 社區醫院獲配Paxlovid? 衛健委這麼說
王嘉廉醫療中心 12/29華埠免費打補強針

王嘉廉醫療中心 12/29華埠免費打補強針
王嘉廉社區醫療中心12月29日免費接種二價加強針

王嘉廉社區醫療中心12月29日免費接種二價加強針
北京社區醫院配置輝瑞Paxlovid？中衛健委：未收到通知

北京社區醫院配置輝瑞Paxlovid？中衛健委：未收到通知
紐約同心會 冬至送湯圓回饋社區

紐約同心會 冬至送湯圓回饋社區

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美