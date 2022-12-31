梅氏總公所舉辦2023年度就職典禮 梅惠明、梅浩泉當選新一屆主席
梅氏總公所日前在公所內舉辦2023年度新職員就職典禮，多位宗親不畏嚴寒的出席了當天的就職儀式。新舊主席在元老梅卓明的監誓下，以及多位元老悅文、楹仲、新立、楹活和卓明的監誓/監交印信下，新主席梅惠明、梅浩泉從卸任主席梅國洲手中接過印信，正式宣布就職。元老們率兩位新主席及新一屆職員和全體鄉親依禮齊齊向太祖神像敬酒、上香，敬獻金豬、元寶、生果等拜祭先祖，現場氣氛隆重莊嚴。
當天的就職儀式由前主席梅英挺主持。卸任主席梅國洲在致退職詞時表示，任內得到元老和宗親們的互相支持與協助，會務得到穩定發展，他希望大家一如既往的支持和協助兩位新主席，搞好族務。卓明元老也致辭勉勵所有的宗親們要遵守總公所的章程，服從當選任內職責，大家必須要團結一致，為梅氏大家族和諧團結而共同努力。
當天，兩位新主席均致辭感謝所有同仁對他們的厚愛與支持。梅惠明主席表示，希望新科職員們能一心為公，承傳梅氏總公所的薪火，梅氏總公所的族務也必能蒸蒸日上、百尺竿頭更進一步。他也期望在未來的一年中，與手足們同心同德、維護公所的利益，發揚睦族精神，與社區各組織精誠合作、攜手並進的為促進社區的繁榮興旺、社區安寧作出自己的貢獻。
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