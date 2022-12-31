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芝城安良工商會新職員宣誓就職 伍換光、梅國彬當選新一屆會長

本報芝加哥訊
芝城安良工商會新職員在經文處洪中明組長（左一）監誓下正式就職。
芝城安良工商會新職員在經文處洪中明組長（左一）監誓下正式就職。

芝城安良工商會於日前在會所內舉辦新職員宣誓就職典禮。伍換光連任會長，梅國彬當選新一屆會長。經文處洪中明組長，僑教中心劉綏珍主任，盟友協勝公會林偉權、陳年年主席、蔡錫鋒外交專員，洪門致公堂主席陳偉堅，伍胥山公所主席伍兆定、伍連浩等均出席并致辭祝賀和送上新年美好的祝愿。就職典禮首先由全體職員向先祖上香行三鞠躬禮，經過一輪拜祭儀式禮畢后，中文書記鄭靜迎召集新一屆職員在祖先面前宣誓，并在洪中明組長監誓下正式就職。

就職典禮由卸任會長區一平致退職詞，他表示過去任內由於工作十分繁忙，很少時間為會務操勞，十分抱歉！他讚揚伍換光會長為安良會務付出最多，貢獻最大。伍換光、梅國彬兩位新任會長從經文處洪中明組長手中接過印信并致就職詞表示，感謝兩位元老的信任和各位手足的信任及支持得以繼續為大家服務，他們表示將竭盡所能做好工作，加強合作，團結一致把安良會務搞得更好。

嘉賓致辭稱讚伍換光、梅國彬兩位會長均為芝加哥僑社資深僑領，現再度任職芝城安良工商會會長，經驗十分豐富。相信安良工商會在他們的領導下，會務將更上層樓。

出席芝城安良工商會新職員典禮賓主合照。
出席芝城安良工商會新職員典禮賓主合照。
芝城安良工商會新職員宣誓就職。
芝城安良工商會新職員宣誓就職。
經文處洪中明組長（右二）監交印信。
經文處洪中明組長（右二）監交印信。

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