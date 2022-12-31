天河城匠牛烤肉向您發起美食共享啦！這個冬天匠牛讓您，烤肉吃到飽，開開心心、快快樂樂迎新年！

匠牛烤肉 JIANGNIU BBQ 又開始整事兒了。生活不僅要吃甜頭，還要大口大口的吃肉肉，匠牛烤肉向您發起美食 共享啦，帶上你最愛的小伙伴兒，快來一起過一個溫暖又美味的元旦。日期謹限 2023年1月1日元旦，地址：2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616。活動一：充值$500+立送10%，并成為匠牛終生會員永享88折優惠！活動二：凡是在活動期間消費滿100送$20禮卡、滿一百五送 $30滿200送 $40以此類推（限時三個月，僅限下次使用）。這個冬天匠牛讓您，烤肉吃到飽，開開心心、快快樂樂迎新年（活動不可疊加、使用會員卡不享受活動二）

匠牛烤肉主要經營各式東北風味燒烤，原材料包羅萬像，主要有牛肉/牛仔骨/豬肉/海鮮/蔬菜 等，有葷有素。東北烤肉的出品選料考究、烹製特別，獨具風味。該店出品的包括調味肥牛，牛仔骨，雞翅、金針菇、魷魚、石鍋拌飯，芝士玉米粒，澆汁肥牛，蝦滑等美味烤肉皮香酥、肉軟嫩，肥而不膩，回味悠長。更讓人驚嘆的是該店提供秘製醃好的肉類跟蔬菜，由顧客自行操作。優點就是食物味道得到保障，同時還能享受到自己動手燒烤的樂趣。“匠牛”烤肉將以精益求精、一絲不苟、耐心專注、堅持敬業打造最優質的產品，提供最優秀的服務以及最舒適的環境，用“工匠精神”提升飲食文化品質，讓您感受“匠牛”烤肉更專業的美食體驗。

烤肉是一種大眾化飲食方式，很多人都喜歡吃烤肉，烤肉營養好吃，肉細多汁，口感鮮嫩，營養豐富，香味撲鼻，滋味無窮！“匠牛”烤肉店環境一流，裝潢高大上，有舒適的卡座，也有竹簾隔開的雅間，一家大小或三五知己，享受健康營養的美味烤肉是一大樂事。歡迎致電： (312）846-1225 訂座或直接前往，地址：2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616。