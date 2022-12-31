我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

天河城匠牛烤肉向您發起美食共享啦

本報芝加哥訊
天河城匠牛烤肉向您發起美食共享啦！這個冬天匠牛讓您，烤肉吃到飽，開開心心、快快樂樂迎新年！
天河城匠牛烤肉向您發起美食共享啦！這個冬天匠牛讓您，烤肉吃到飽，開開心心、快快樂樂迎新年！

匠牛烤肉 JIANGNIU BBQ 又開始整事兒了。生活不僅要吃甜頭，還要大口大口的吃肉肉，匠牛烤肉向您發起美食共享啦，帶上你最愛的小伙伴兒，快來一起過一個溫暖又美味的元旦。日期謹限 2023年1月1日元旦，地址：2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616。活動一：充值$500+立送10%，并成為匠牛終生會員永享88折優惠！活動二：凡是在活動期間消費滿100送$20禮卡、滿一百五送 $30滿200送 $40以此類推（限時三個月，僅限下次使用）。這個冬天匠牛讓您，烤肉吃到飽，開開心心、快快樂樂迎新年（活動不可疊加、使用會員卡不享受活動二）

匠牛烤肉主要經營各式東北風味燒烤，原材料包羅萬像，主要有牛肉/牛仔骨/豬肉/海鮮/蔬菜等，有葷有素。東北烤肉的出品選料考究、烹製特別，獨具風味。該店出品的包括調味肥牛，牛仔骨，雞翅、金針菇、魷魚、石鍋拌飯，芝士玉米粒，澆汁肥牛，蝦滑等美味烤肉皮香酥、肉軟嫩，肥而不膩，回味悠長。更讓人驚嘆的是該店提供秘製醃好的肉類跟蔬菜，由顧客自行操作。優點就是食物味道得到保障，同時還能享受到自己動手燒烤的樂趣。“匠牛”烤肉將以精益求精、一絲不苟、耐心專注、堅持敬業打造最優質的產品，提供最優秀的服務以及最舒適的環境，用“工匠精神”提升飲食文化品質，讓您感受“匠牛”烤肉更專業的美食體驗。

烤肉是一種大眾化飲食方式，很多人都喜歡吃烤肉，烤肉營養好吃，肉細多汁，口感鮮嫩，營養豐富，香味撲鼻，滋味無窮！“匠牛”烤肉店環境一流，裝潢高大上，有舒適的卡座，也有竹簾隔開的雅間，一家大小或三五知己，享受健康營養的美味烤肉是一大樂事。歡迎致電： (312）846-1225 訂座或直接前往，地址：2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616。

 

美食 蔬菜

上一則

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

下一則

資深經紀金小姐本週特別推薦 Fort Lee全新Duplex售$1,395.000

延伸閱讀

洛時評選年度12道美食 港式冬瓜燉盅、鹹肉菜飯上榜

洛時評選年度12道美食 港式冬瓜燉盅、鹹肉菜飯上榜
聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟

聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟
美第8名 全球美食榜台灣僅排名45 BBC記者也轟：蠢名單

美第8名 全球美食榜台灣僅排名45 BBC記者也轟：蠢名單
溫哥華美食

溫哥華美食
Sesame Grill 提供佳節聚餐Party Tray美食

Sesame Grill 提供佳節聚餐Party Tray美食
台灣會館老人中心慶聖誕 歌舞伴美食

台灣會館老人中心慶聖誕 歌舞伴美食

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美