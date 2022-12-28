感念黃蘇振恩貢獻 華諮處舉辦追思會悼念

黃蘇振恩(右)今年5月接受華埠更好團結聯盟頒贈終身成就獎，圖左為另一位得主陳增華，圖中為聯盟主任陳本恩。(本報檔案照片 )

華人諮詢服務處前執行總監黃蘇振恩(Esther Wong)10月9日病逝，為感念她為社區無私奉獻的精神，及積極推動華社繁榮成長的貢獻，華諮處日前特別舉行了追悼會，黃蘇振恩生前好友、伊利諾州國會參議員德賓(Dick Durbin)表示，她是了不起的領導者，更是大家心目中的典範。

包括黃蘇振恩的夫婿黃新強、長子黃浩遜、小兒子黃頌遜夫婦及孫女黃慧安、孫子黃允寧等家人，與伊州州眾議員 馬靜儀、華諮處總裁劉國華、華諮處創辦人之一的陳增華、華諮處前董事局主席麥延凱、培德中心行政主任吳常義等上百位好友、社區代表，都出席了在華諮處以黃蘇振恩命名「敬樂大堂」(三樓禮堂)舉行的追悼活動。

追悼會由華諮諮詢委員會顧問、華裔主播林珍重主持，德賓在活動中表示，黃蘇振恩自2002年至2017年擔任華諮處執行總監，為芝加哥、美國的AAPI移民和難民社區獻出一生。即使她2017年退休後，仍繼續關心社區，持續為華埠 更好團結聯盟、華埠治安基金會義務服務。

劉國華表示，黃蘇振恩一直以「敬業樂群」為座右銘，且黃蘇振恩對長者關懷備至，尤其與華諮處松年中心有深厚的感情，他說，她的寬容、仁慈、謙卑令人難忘。

陳增華表示，他與黃蘇振恩就讀芝大社工學院，兩家人也成為一輩子好友，雙方數十年來彼此支持就如家人一般。陳增華表示，黃蘇振恩知識淵博、能幹且勤奮，但從不居功，從她身上看到人性光輝。

追悼會最後由黃頌遜感謝大家對母親的愛與對他們家庭的扶持，他也希望每個人繼續支持非盈利機構，讓愛與善良生生不息。黃蘇振恩的孫子女則演奏了「奇異 恩典」、「平安夜」等曲，向奶奶獻上無盡懷念。