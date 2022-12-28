假檢查、真詐騙 歹徒趁機偷現金箱 芝警籲商家留意

芝加哥警局發布警訊，一名佯裝市府員工的男子(如圖)向商家騙取現金。(芝警局)

芝加哥 警局發布一項社區警報指出，近日有不法份子佯裝市府工作人員向商家行騙，希望企業主及民眾均提高警覺避免上當。

芝警局表示，13日上午11時15分左右，一名穿著螢光色工作背心的男子，進入芝市北喜來登街(N. Sheridan)6400號附近的一處商家，向業主自稱為市府檢查員，要對家家戶戶進行瓦斯外洩的檢查。

警方說，該名男子花了一段時間在該店裡走來走去，然後要求業主支付「服務費」。日前這名男子再度偽裝為電力公司檢查人員，並被Oak Lawn區的一商家發現他從酒吧偷走了店內裝有現金的箱子。

芝警呼籲任何有相關線索的民眾，撥打(312)744-8263舉報。

事實上，類似佯裝工人騙取或偷竊財物的案例，之前早就在華埠 、橋港區發生過，這些不良份子，有時假裝電力公司、瓦斯公司或政府機關的工作人員而要求進屋檢查。

芝加哥警局指出，芝市市府的各處服務機構，都極少會進入民眾屋內檢查或維修，如果真的需要入室服務，一定會以電話、信件通知住戶，明確指出到府日期以及時間，絕對不會臨時敲門要求進入民宅。

至於快遞服務人員到府送貨時，民眾都可以看到送貨卡車停放門口處，快遞員也依照規定，穿著公司制服，不太可能單槍匹馬就來「查水電晚司」或「問卷調查」，甚至「送快遞」，因此民眾務必提高警覺，千萬不要隨便為陌生人開門，以免引狼入室。

警局提到，特別是只有長輩在家時尤其要留意，因為部分老人家為敲門的詐騙者開門後，嫌犯或作案同夥一旦順利進入屋內，就會偷走受害者財物，警察 局呼籲千萬不要替任何陌生人開門，如對方自稱政府機關或執法人員，應先撥打警局電話查詢或求援。