我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

假檢查、真詐騙 歹徒趁機偷現金箱 芝警籲商家留意

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警局發布警訊，一名佯裝市府員工的男子(如圖)向商家騙取現金。(芝警局)
芝加哥警局發布警訊，一名佯裝市府員工的男子(如圖)向商家騙取現金。(芝警局)

芝加哥警局發布一項社區警報指出，近日有不法份子佯裝市府工作人員向商家行騙，希望企業主及民眾均提高警覺避免上當。

芝警局表示，13日上午11時15分左右，一名穿著螢光色工作背心的男子，進入芝市北喜來登街(N. Sheridan)6400號附近的一處商家，向業主自稱為市府檢查員，要對家家戶戶進行瓦斯外洩的檢查。

警方說，該名男子花了一段時間在該店裡走來走去，然後要求業主支付「服務費」。日前這名男子再度偽裝為電力公司檢查人員，並被Oak Lawn區的一商家發現他從酒吧偷走了店內裝有現金的箱子。

芝警呼籲任何有相關線索的民眾，撥打(312)744-8263舉報。

事實上，類似佯裝工人騙取或偷竊財物的案例，之前早就在華埠、橋港區發生過，這些不良份子，有時假裝電力公司、瓦斯公司或政府機關的工作人員而要求進屋檢查。

芝加哥警局指出，芝市市府的各處服務機構，都極少會進入民眾屋內檢查或維修，如果真的需要入室服務，一定會以電話、信件通知住戶，明確指出到府日期以及時間，絕對不會臨時敲門要求進入民宅。

至於快遞服務人員到府送貨時，民眾都可以看到送貨卡車停放門口處，快遞員也依照規定，穿著公司制服，不太可能單槍匹馬就來「查水電晚司」或「問卷調查」，甚至「送快遞」，因此民眾務必提高警覺，千萬不要隨便為陌生人開門，以免引狼入室。

警局提到，特別是只有長輩在家時尤其要留意，因為部分老人家為敲門的詐騙者開門後，嫌犯或作案同夥一旦順利進入屋內，就會偷走受害者財物，警察局呼籲千萬不要替任何陌生人開門，如對方自稱政府機關或執法人員，應先撥打警局電話查詢或求援。

芝加哥 警察 華埠

上一則

德州煉油日減150萬桶 油價卻意外下跌

下一則

天寒地凍 水管保持緩慢出水可防爆裂

延伸閱讀

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
中國南方航空將成立物流公司 預計明年上市

中國南方航空將成立物流公司 預計明年上市
2023年芝加哥9大亮點登場 將引爆人潮錢潮

2023年芝加哥9大亮點登場 將引爆人潮錢潮
芝加哥協勝公會舉辦2023新職員就職典禮　林偉權、陳年年在總理陳羨韶監誓下正式就職

芝加哥協勝公會舉辦2023新職員就職典禮　林偉權、陳年年在總理陳羨韶監誓下正式就職
溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬
芝加哥南北華埠 1月推出區長候選人論壇

芝加哥南北華埠 1月推出區長候選人論壇

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了