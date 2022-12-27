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就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

特派員黃惠玲/綜合報導
警方在紀夢奇失蹤後不久，於兩夫婦居住的公寓，發現這雙帶有20到30根松針的靴子。(布恩郡檢察官辦公室)
警方在紀夢奇失蹤後不久，於兩夫婦居住的公寓，發現這雙帶有20到30根松針的靴子。(布恩郡檢察官辦公室)

殺害華妻紀夢奇(Mengqi Ji)的密蘇里男子艾立吉(Joseph Elledge)，今年年初已由法官判處28年有期徒刑，提供此殺妻棄屍案關鍵證據者，非密蘇里植物園(Missouri Botanical Garden)科學家莫屬，是他們發現遺體旁杜松樹上的杜松針(juniper needles)與嫌犯登山靴粘著的杜松針的DNA完全吻合，才直接坐實艾立吉罪行。

CBS調查節目「48小時」日前播出了紀夢奇命案的詳細過程，這期名為「這棵樹幫助破解了謀殺案」(The Tree That Helped Solved a Murder)的專題，首度陳述了全案的調查經過。

艾立吉與紀夢奇是在2017年結婚，夫妻倆於2018年10月有了女兒，2019年10月8日紀夢奇無故「失蹤」，艾立吉卻直到10日才向警方報案妻子失去聯繫，不久之後，艾立吉因涉嫌謀殺妻子而遭警方逮捕，全案展開長達兩年多的調查、審理。

儘管檢警懷疑紀夢奇早就遇害，但卻因為找不到遺骸而全案陷入膠著，直到2021年3月25日，原本一直無下落的紀夢奇遺骸，被一位民眾在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)發現，也讓該案峰迴路轉有了明確的偵辦方向。

在密蘇里植物員工作的利南(Alexander Linan)、愛德華斯(Christine Edwards)、弗洛登(Aaron Floden)等科學家，參與了紀夢奇命案的調查，他們不僅到發現遺骸的現場進行詳細的搜查，也對警方發現沾滿泥土的艾立吉靴子進行深入檢驗。

利南與愛德華斯在「48小時」節目中受訪表示，之前該案檢察官奈特(Dan Knight)曾與該植物園聯繫，詢問科學家是否可查看艾立吉的靴子，該雙靴子是在紀夢奇失蹤不久後，警方在夫婦所居住的公寓查獲，科學家們在靴子上找到了約20到30個杜松針。

在找到紀夢奇遺骸後，利南等人跟著調查人員到現場的杜松樹林，並採集了幾十根松針樣本，帶回實驗室後將松針磨碎，提取DNA進行分析，利南說，一開始他們並沒有把握可以從松針上找到可用的DNA。

然而經過逐一比對，科學家發現靴子上約有五根杜松針的DNA與遺骸地點的三件樣本松針吻合，而這幾個樣本就是從遺骸旁的松樹所採集。

愛德華斯說，一般來說，植物跟人類一樣都有基因多樣性，而杜松恰好也有，因此他們可以把靴子上的松針與遺骸現場的特定松樹進行基因匹配。

「有三件樣本的松針與靴子黏著的松針的基因完全匹配，毫無疑問可以肯定嫌犯去過遺骸發現的地點」，愛德華斯說，令人感到悲傷的是，這也可以說明「艾立吉為何會出現在該地點」。

專門研究植物的利南與愛德華斯說，他們從事該領域多年，這是第一次運用罕見的植物分析技術協助破解刑事案件。

艾立吉殺妻案去年11月初開庭，在罪證確鑿下，開庭期間他承認妻子死亡並將其掩埋，但堅稱妻子之死是意外，陪審團於去年11月12日達成兇嫌二級謀殺罪成的決定，法官則是在今年年初宣判其刑期為28年。

杜松樹上的松針。(pixabay)
杜松樹上的松針。(pixabay)

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