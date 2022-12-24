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芝加哥南北華埠 1月推出區長候選人論壇

特派員黃惠玲／芝加哥報導

東南亞中心主任鄔亮珊表示，東南亞中心將與芝加哥第48區的各商家、服務機構等單位，攜手在2023年1月7日(周六)早上10時，在Bezazian Public Library(1226 W. Ainslie St Chicago)，舉行一場48區區長候選人與民眾見面的交流論壇。她表示，此活動對於社區民眾及商家都是非重要、也是難得的好機會，因為參與論壇的民眾可以直接與48區區長候選人對話與溝通，聆聽他們的執政政綱、以及48區未來的發展計劃和如何幫助到區民。

論壇不僅讓候選人了解社區的種種問題、他們的政見、更重要的是讓候選人聆聽到社區各方的訴求與心聲。鄔亮珊稱，這是北華埠多年來第一次舉辦與候選人交流的論壇，希望大家踴躍參加。

南華埠方面，華埠、橋港區所屬的芝加哥第11區，也將在明年2月28日選舉區長，華埠更好團結聯盟將聯同其他社區機構，在2023年1月26日(周四)晚上6時至8時，在華埠培德中心(2216 S. Wentworth Ave.)三樓舉行第11區區長候選人論壇。聯盟表示，已經向七位候選人發出邀請，目前有五位確定出席，另兩人待定。

華埠 東南亞 芝加哥

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