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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

溫差華氏90度 酷寒將盡 芝城下周迎暖冬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

正在經歷這兩天最低到華氏零下30、40度低溫芝加哥人挺住，根據國家氣象局的最新預測，芝城下周即將迎來非常溫暖的天氣，甚至可能會達到華氏40、50度的「暖冬」，這也意味著幾天之間，芝加哥人將體驗溫差高達90度的的「超級三溫暖」。

氣象數據指出，本周末與下周開始，受到冬季風暴與強風持續影響，天氣仍將十分寒冷，23日最高溫為華氏零度，但每小時45哩強風吹襲下，體感溫度掉到零下40度左右。

國家氣象局表示，持續的飄雪加上強風，讓旅行非常困難且具有潛在危險，低溫狂風的天氣持續到24日。國家氣象局因此敦促人們盡量不要出門，因為儘管道路灑了鹽巴或剷清了積雪，「強烈的西風」仍會把雪吹回路面。

芝加哥市府已經出動200輛剷雪車清掃街道積雪，然而由於寒冷的氣溫加上濕滑的路面，很容易造成交通危險，如果一定要外出的民眾，務必留意安全。

24日起天氣將慢慢回升，有些地區仍將飄雪，但氣溫預計會攀升到華氏11度，不過，24日仍將吹著每小時40哩的大風，因此冷鋒效應下，體感溫度會降到零下25度。芝市府提醒民眾留意凍傷或體溫過低。

根據聯邦疾病防治中心的警告，皮膚發紅或疼痛可能是凍傷的開始跡象，一旦有凍傷應該立即就醫。

經歷一波酷寒後，根據國家氣象局預測，芝城將迎來暖冬般的氣候，其中25日天氣晴朗，溫度也將爬升到14度，接著一天比一天溫暖，26日最高溫將達21度，27日為26度，28日更攀升到41度，29日預期將出現47度的溫暖天氣。

氣象局稱，下周晚些時候甚至可能會達到50度，這也意味著，本周末與下周的天氣，溫差將高達90度。

芝加哥 芝城 低溫

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