伊州過去1年流失10.4萬人口 州府仍樂觀

人口普查局最新報告顯示，伊州2021年到2022年共流失10.4萬人口。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦人口普查 局22日發布一份2021到2022年的報告指出，伊利諾州過去一年的流失了10萬4000位居民，僅次於紐約州、加州。報告顯示，如果以人口比率計算，伊州 1260萬居民中減幅為0.8%，僅次於紐約州的0.9%，人口減少幅度高居全美第二。

該報告的數據評估了每一州居民出生、死亡、遷入與遷出的情形，如果單就移入移出的人口損失，伊州排名全美第三，遷出人數達14.1萬。伊州的情況也是中西部各州中的異類，因為伊州周邊的其他州人口都有小幅成長，俄亥俄州與密西根州雖有流失，但相較起來數目少很多。

南部與西部的州持續保持人口成長，其中佛州增長將近2％最多，愛達荷及南卡緊追在後。

這份新數據與今年5月人口普查局發布的報告大相逕庭，之前的人口普查發現，伊州在2010年至2020年間減少了1.8萬人，但5月19日的報告提到，伊利諾州人口嚴重少計，該州實際上在2010年到2020年間，不但人口沒有減少，反而增加逾25萬個居民，伊州人口總數也因此達到首次超過1300萬人的歷史新高。

上述數據讓州長普立茲克大為高興，他說，人口普查局已經發布的新報告指出，伊州人口不減反增，他會以新的人口數據，確保伊州獲得聯邦資金的公平分配，且可見伊州是「正在崛起的州」。

普查局的發言人表示，有必要謹慎看到這兩組數據，因為5月份的數據是有誤差的，而22日新公布的數據不是實際統計，而是根據國稅局、聯邦醫療保險 與出生死亡統計等第三方數據所進行的估算。

普立茲克辦公室對此表示，不論如何伊州仍是全國人口最多的州之一，長期趨勢仍然令人受到鼓舞。

保守派的智庫伊州政策研究所(Illinois Policy Institute)針對新的人口報告表示，卡特彼勒(Caterpillar)、波音(Boeing)等大公司遷出及裁員，加速了該州人口流失速度。

該研究所表示，伊州必須進行改革，減輕居民的稅收負擔，或減少嚴格的商業法規，讓伊州更具有吸引企業與人口湧入的條件，而不是越來越多人搬離。