染疫數將升高 芝市考慮發布「口罩建議」令

芝加哥 市市長萊特福特21日表示，如果庫克郡的社區傳播等級升高到「最高」，芝加哥將考慮發布「口罩 建議」(mask advisory)，她說，戴口罩不僅能保護自己，也能保護周遭的人，尤其是一些免疫力較差或有基礎病者，此外，也提前預防醫療系統被染疫病例淹沒。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，芝城目前的傳播水平為「中等」，但預計很快就會進入「高等」，她建議大家如果進入室內時，應該戴上口罩做好防護。瓦迪說，伊州上周已經有9％的郡縣都進入「高風險」傳播水平。

萊特福特上周二度感染新冠肺炎病毒，症狀輕微的她已經自我隔離滿五天，她說，歸功於她有施打最新版的新冠疫苗，因此情況不錯。

亞瓦迪也提到，往年流感的高峰大都出現在1月、2月，今年提早在12月就出現大批病例，前陣子在芝城市區的瑞黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)及附近的小兒科診所，都湧入許多流感患者，醫院容量一度告急。

想要施打流感疫苗 或新冠新版補強針的民眾，可上網預約，網址：chicago.gov/athome或撥打311專線詢問。