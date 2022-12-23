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搶劫頻傳 伊州申請隱蔽攜槍證增多

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Maxon's Shooter's Supplies的東主表示，近來到該槍店註冊申請隱蔽槍證課程的人數，增加了15％。(Maxon's Shooter's Supplies臉書)
Maxon's Shooter's Supplies的東主表示，近來到該槍店註冊申請隱蔽槍證課程的人數，增加了15％。(Maxon's Shooter's Supplies臉書)

越來越多的芝加哥暴力受害者正在反擊搶匪，特別是近來一些備受矚目的搶劫與劫車案件中，持有隱蔽攜槍證的民眾已經開始拿出武器自衛。

根據芝加哥哥倫比亞電視台第2頻道的調查顯示，越來越多的伊利諾州州民正在申請隱蔽攜槍證，因為在很多情況下，這群人士對大環境沒有安全感。

以12月10日發生在芝城環區的一宗案件為例，受害者當時正走向32 W. Randolph St.的街道取車，這時一部紅色休旅車卻朝著這位民眾的方向開槍，在此同時，持有隱蔽槍證的該受害者隨即朝對方開槍反擊。

而這類事件在最近五週至少已經發生了六宗，遭攻擊者恰好都是隱蔽攜槍證的持有者，且很多情況下他們開槍都是為了保護自己。

在芝城北郊戴斯普蘭斯市(Des Plaines)開設槍枝用品店Maxon's Shooter's Supplies的愛爾德瑞吉(Dan Eldridge)說，「毫無疑問人們感到不安全」，他表示，他的槍店提供取得攜槍證的課程，因此他一直在追蹤最近這些案件，「隨著搶劫、劫車犯罪增加，越來越多選擇武裝自己」，他推測這種模式將日益普遍。

他說，他的槍店來上隱蔽槍證課程的人數，比之前提高了15％，而更新隱蔽槍證的人數更激增44%。愛爾德瑞吉說，尤其是私人授課的課程格外受到歡迎，現在槍店為滿足顧客需求，正努力吸收更多的合格老師加入授課。

至於持有隱蔽攜槍證的人數增加，真的能阻止潛在罪犯嗎？愛爾德瑞吉說，根據研究表示，武裝罪犯最大的恐懼之一就是遇到同樣也持有武器的受害者。「他們不笨，隨著越來越多人攜帶槍枝，也許這些犯罪份子在作案前會三思」。

伊州目前有多達45萬人持有隱蔽攜槍證。

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