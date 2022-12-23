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詐騙購屋金 黃思亦判關16個月 需繳160萬賠償金

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠地產商黃思亦因電信詐欺罪，21日被聯邦法官判處16個月徒刑。(本報檔案照片)
華埠地產商黃思亦因電信詐欺罪，21日被聯邦法官判處16個月徒刑。(本報檔案照片)

前年承認電信詐欺罪(wire fraud)的芝加哥華埠知名地產開發商黃思亦(See Y Wong，63歲)，21日在聯邦法庭由法官瓦爾得拉瑪(Franklin Valderrama)宣判處以16個月有期徒刑，並需繳付160萬元的賠償金。黃思亦因涉嫌向銀行說謊且詐騙華裔購屋者大筆定金，導致銀行、購屋者損失近300萬元而遭告上法庭。

黃思亦21日在法官未宣判前表示「非常對不起」，也對自己的罪行感到後悔。「因為我的錯誤，很多人都受了傷」，他誠心向所有人道歉，「我犯的錯誤是不可原諒的，我學到了很大的教訓，我保證我再也不會這樣做了」。

瓦爾德拉瑪告訴黃思亦，他背叛了那些指望他幫助實現購房美國夢的社區，但法官也不忘提到，很重視黃思亦與聯邦調查局的合作。早在2014年黃思亦就知道FBI已經盯住其詐騙行為，為使自己有減刑機會，主動表示願意擔任汙點證人，協助調查前25區區長蘇禮仕的種種可能犯罪事實，期間並錄下伊利諾州政壇大老麥德根(Michael Madigan)涉及貪腐弊案的相關證據。

助理檢察官巴楚(Amarjeet Bhachu)21日承認，要完成上述案件的調查，除了黃思亦的合作外，還需要多方面的落實與配合，但黃為聯邦政府追究人們責任的努力，提供了「催化劑」。

黃思亦是因其處理有關華埠運河街公寓開發案(Canal Crossing condominium)而遭控罪，根據起訴書，黃持有的翡翠房屋(Emerald Homes)於2007年取得國泰銀行(Cathy Bank)1370萬元貸款，該資金主要作為該公司開發華埠運河街60個公寓單位的開發經費，當年正值經濟嚴重衰退時期，芝城的房產也受到衝擊。

根據法院文件，黃思亦取得銀行貸款同時，也打出「先付購房款，可享大折扣」的手法，在房子還未建造完成前，向有意購房者者收取大筆購房現金，然而此舉未事前獲得銀行同意，而且黃思亦收到客戶的預付房款後，直接去支付個人貸款及其他開銷，完全未遵照規定存入銀行的「第三方託管帳戶」(escrow account)。

當國泰銀行發現這些房屋竟遭折價售出時，啟動了銀行對這些房屋的債權(lien)，迫使新房主必須付清市售價與黃思亦折扣價間的差額。

他因此導致國泰銀行損失180萬元，而以折扣價向黃思亦購屋者，總計也損失了100萬元。

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