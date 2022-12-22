預防結冰爆裂 地下室水錶水管最好包裹絕緣材料

供水服務公司建議民眾將安裝在暖氣不足的地下室的水錶和水管包裹絕緣材料，防止水管爆裂。(記者陳曼玲╱攝影)

寒冬裡，住家水龍頭流出來的水是否有乳白色混濁狀的現象呢？如果幾秒鐘後便消失就不需要擔心，這可能是由於水管道中的微小氣泡所造成，是完全無害的，可以放心飲用。供水服務公司也提醒民眾，為了防止水管結冰爆裂，要將安裝在暖氣不足的地下室的水錶(water meter)和水管包裹絕緣材料。

根據美國地質調查單位(U.S. Geological Survey，簡稱USGS)網站說明，這種現象通常發生在冬天室外非常冷的時候，因為空氣在水管的溶解度隨著水壓的增加，以及水溫的降低而增加，因此在冷水比溫水含有更多的空氣溶在水中。冬天時，水從非常冷的水源經由水管送出到你家中的水龍頭的過程中會逐漸變暖，使原本存在水中的一些空氣跑出來。

當你打開水龍頭裝水到杯子裡時，水中的空氣上升到杯子頂部，使水變混濁，又稱白水，是水中有氣泡造成的，但它是完全無害的。

此外，這個現象也跟水壓有關。當水塔中的水被加壓後，透過水管道能持續送到住戶家中。這些加壓過的水比沒有加壓的水含有更多的空氣，因此一旦水從水龍頭中流出，水就不再受壓，空氣就會以氣泡的形式從溶液中流出，這類似於碳酸飲料，最好的辦法是用敞開的容器裝水，直到氣泡自然消失。

另外，供水服務公司提醒民眾，寒冬中，為了防止水管結冰破裂，要將安裝在暖氣不足夠的地下室裡的水錶與水管包裹絕緣材料來減緩傳熱，減少周圍空氣從水管道中吸取熱量。

使用的材料像是熱膠帶(heat tape)、由聚乙烯或氯丁橡膠製成的泡沫管套(Foam pipe sleeves)。另外玻璃纖維(fiberglass)的管套更耐熱，適合在煤氣爐附近使用。

購買水管道絕緣套管時，請先弄清楚水管的尺寸，以確保套管安裝妥當。

自粘泡沫絕緣膠帶(self-adhesive foam)也是常用的選擇，適用於水管有很多彎角、開關、連接的部分。