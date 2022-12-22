芝華埠普及必進 擴展青少年服務

普及必進帶著學員參與社區服務。(普及必進臉書)

芝城華埠 普及必進輔導中心(Project：VISION PV)表示，該中心每年通過各種計畫，服務超過350名初中和高中生，今年更多方擴展服務範圍與內容，目前兩項新的計畫，即日起開放青少年報名參加。

隨著社區的發展，今夏普及必進在華埠設立第二個辦公室，作為「High School Scholars Program」的專用空間，同時還在興氏小學、華德小學與雪禮頓小學等華埠及附近三所小學，提供輔導項目。

普及表示，該中心的服務包括輔導、指導、服務學習、大學和職業準備以及領導力培訓，此外也增加鼓勵社區青年的參與、探索不同職業並在工作場所獲得更多實際經驗的項目。普及必進現有有兩個新項目，開放青少年報名參與，包括：

●芝加哥青少年服務公司(Chicago Youth Service Corp，CYSC)：這是一項針對16歲及以上高中生的公民參與計畫，目標為激勵亞裔 美國青年成為積極參與的公民。 青少年將獲得報酬(學年期間每周10小時，夏季每周20小時)，主要藉此了解亞裔和當地華埠社區的社會問題，青少年也可藉此認識社會服務的不同職業，獲得專業技能。

普及必進提供青少年功課輔導。(普及必進臉書)

●免費專業培訓(Project Upward Pathways，UP)：此培訓針對18到24歲的未在學青少年，這些孩子如希望進入技術、金融和會計、商業、公共服務等專業領域，則可申請報名這項12周免費專業發展的培訓，完成學習後，普即將協助青年到合作雇主夥伴公司或企業，取得穩定、長期的工作，並提供職業發展途徑和晉昇機會。

上述項目的報名截止日為2023年1月，相關信息，可查詢：www.projectvisionchicago.org，或到普及辦公室：217 W.23rd Street。電話(312)808-1898；電郵：[email protected]；官方微信 ：pvchicago。