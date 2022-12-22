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風雪欲來 芝公校今照常上課 課後活動取消 聖誕集市提早打烊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於大雪及酷寒氣溫降臨，芝加哥戴利廣場的聖誕市集22日將提早在下午4時打烊，原本計畫營業到24日的活動，也因此提早結束本季市集。(聖誕市集臉書)
由於大雪及酷寒氣溫降臨，芝加哥戴利廣場的聖誕市集22日將提早在下午4時打烊，原本計畫營業到24日的活動，也因此提早結束本季市集。(聖誕市集臉書)

為應變22日的冬季風雪，芝加哥公校系統(CPS)21日向家長與學生發出通知表示，周四所有課外活動、課後項目及學校外的教學或計畫，將全部暫停，不過，學校的一般課程仍照常進行，22日也是寒假前的最後一個上課日。

公校指出，CPS正密切關注暴風雪動向，如果有任何新的決定會在21日發出公告，但截至21日下午，CPS維持22日正常上課，不過，校方表示依照天氣狀況可能會提早下課。

CPS的聖誕新年假期將從23日(周五)開始，並持續放到明年1月6日結束。

芝加哥艾德勒天文館21日宣布，考慮風雪氣候影響，該館將在23、24日兩天暫停開放，聖誕節當天25日則照行事曆閉館。

此外，芝城戴利廣場以及西郊奧羅拉市(Aurora)兩處聖誕市集(Christkindlmarket)，因考慮風雪問題，22日均將提早在下午4時打烊，也等於提早結束了本季的市集活動，至於小熊隊瑞格利菲爾德球場(Wrigley Field)的聖誕市集，22日提早打烊外，23日到25日將暫停營業，然後在26日重新開放至30日止。

芝城林肯公園動物園的燈光秀23日停止開放，持有當天門票者將會收到通知有關變動。

芝加哥緊急管理與傳播辦公室(OEMC)執行主任貴狄斯(Rich Guidice)21日呼籲所有市民互相照顧，尤其記得幫忙看看年紀較長及行動不便的的鄰居、家人、寵物、朋友，確保他們在極端氣候下的安全。

庫克郡郡長普瑞科溫可也呼籲郡民，如有需要購物，請在22日早上完成，上班族也建議盡量居家工作。

芝城兩大機場21日下午1時30分左右，已經陸續取消了22日的數十架班機，其中歐海爾機場取消了71班飛機，中途機場則取消了149架航班。

大都會火車通勤系統Metra表示，周五大多數班次將減少發車，23日的列車也會略作調整，請乘客前往車站前，先上網查詢，網址：metra.com。

芝城 機場 芝加哥

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