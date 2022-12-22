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芝流感病例創新高 衛生局長籲快打疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝衛生局局長亞瓦迪呼籲市民盡快接種流感疫苗。(pixabay)
芝衛生局局長亞瓦迪呼籲市民盡快接種流感疫苗。(pixabay)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪20日表示，今年的流行性感冒病例已經創下史上新高紀錄，由於年底為家人親友團聚或公司行號派對旺季，亞瓦迪再次呼籲大家在出席各種聚會前，把握時間盡快施打流感疫苗，防範節後病例大幅激增。

亞瓦迪說，今年此時流感病例以及因此住院人數之多十分「異常」，因為一般而言，流感高峰應該是出現在1月、2月，「對我們來說，12月在芝加哥、伊利諾州以及全美各地出現這麼多的流感患者極不尋常」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的報告，本周全美有超過2.3萬名因為流感或類似流感而入院治療，截至目前，全美在流感季已經有至少1500萬人感染，其中還有15萬人因此住院，估計有9300人病逝。

CDC官員表示，過去一周的流感病例住院比率，創下十年來同期的新高，不過，儘管如此，還是有些情況看起來比較樂觀，例如現有的抗病毒藥物對今年的流感病毒株有不錯療效，且本周患病人數比前一周已經略有減少。

伊州今年流感的門診比率達5.15%，明顯比前幾年都還高，而這些疑似流感的門診的病例中，經檢測病毒有21.2%患者呈現陽性。

亞瓦迪說，12月初時，流感住院人數首度超過新冠病毒時期的住院人數，其中兒科患者感染新冠及流感病例的增加，為真正令人擔憂的原因。

亞瓦迪表示，大約兩周前，芝城的情況一度達到危機點，「我們的兒科醫院幾乎百分之百滿員，其中很多都是嬰幼兒呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)造成」，她說，值得慶幸的是此數字已經有所下降，「但流感與新冠肺炎的發病率仍然持續上升」。

亞瓦迪敦促芝加哥民眾在流感激增的情況下，盡快接種流感疫苗，她提醒，施打疫苗一般需要約兩周時間才會發揮效力，因此計畫聖誕、新年參加派對或聚會的市民，務必把握時間盡快接種。

流感疫苗 芝加哥 聯邦疾病防治中心

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