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11區區長李慧華探訪樂宜居獻愛心

本報芝加哥訊
左上圖：11區區長李慧華(右)和母親(中)向老人致上節日的問候, 左為樂宜居老人大廈經理梁屏容。
左上圖：11區區長李慧華(右)和母親(中)向老人致上節日的問候, 左為樂宜居老人大廈經理梁屏容。

聖誕節來臨之際，11區區長李慧華日前攜母親一起前往樂宜居探訪耆老，與老人們愉快提前慶祝聖誕佳節。李慧華區長並向老人送上節日禮物和致以節日的問候和祝福！祝願老人們身體健康，萬事如意！李慧華區長的到來，受到樂宜居老人大廈經理梁屏榮及樂宜居眾多居民的熱烈歡迎！當天前往樂宜居獻愛心的還有州務卿亞裔顧問團主席馬森柱，華埠特別活動委員會的負責人黃婉嫻、韓龍灝等人。

樂宜居老人大廈經理梁屏容代表樂宜居老人致辭時對他們的到來表示熱烈歡迎，并盛讚身為區長的李慧華工作繁忙仍心繫老人，親自登門探訪并送禮物和節日的祝福和問候！她代表樂宜居所有工作人員及老人們向李慧華區長表示感謝。梁經理還向大家介紹李慧華區長是首位華人女區長，希望大家支持她的工作。

李慧華區長致辭表示，這是她第一次探訪樂宜居大廈居民。她是在中國城出生并長大的第四代華裔，十分了解大家的需求。她將會悉心聽取11區居民意見，盡力為社區大眾服務。她強調，社區治安、公立教育是其施政重點，努力為居民們、為下一代努力創造一個更加平等和具有包容性的社區。另外，她將與芝城警察局、華商會保持積極溝通交流，加強警戒巡邏，保護中國城的居民治安，她也告訴老人家們在中國城附近未來會新建一所高中，許多孩子不用再跨區去較遠的中校學習，這將惠及華埠居民子弟。她最後呼吁大家支持她並積極參與2月28日投票，她的發言由黃婉嫻做廣東話翻譯，黃婉嫻也祝福大家身體健康，節日快樂！

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