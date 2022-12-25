光華建材成立20週年慶典活動 高朋滿座

光華建材舉辦成立20週年慶典活動高朋滿座，上圖左起：董事王洪海、Eric 章以及公司CEO George 高致辭歡迎來賓（圖片由 LIly Ma提供)。

創立於2002年的光華建材 (WELLS PLUMBING AND HEATING SUPPLIES, INC) 日前在芝加哥 Hyatt Place Hotel舉辦慶祝成立20週年慶典活動。光華建材合夥人王洪海、Eric 章、公司總經理 George 高以及眾多供應商、客戶代表等200多位中外貴賓出席了該盛典。光華建材股東Eric 章和王洪海首先致辭歡迎大家的出席，并感謝每一位出席活動的員工和朋友的支持和厚愛。他們聲稱，光華建材從一家小型建材銷售公司逐步發展成一家集銷售、設計、安裝、售后服務為一體的綜合性公司，并擁有一支實力雄厚，不斷進取的專業隊伍，一路走來，這20年均有賴各界的大力支持，才有光華建材今天的榮耀！當晚光華建材為貴賓們準備了豐富的美食和抽獎、舞會等娛興節目，場面喜慶！

光華建材 CEO George 高也在致辭時感謝公司所有員工的默默付出和辛勞，感謝供應商和所有客戶20年的不離不棄的支持和陪伴，光華建材也將與大家繼續合作愉快。高總經理強調，公司一向致力於為客戶提供綜合解決方案。無論您有任何建材方面的需求，公司的專業團隊都能為您提供優質的服務。光華建材將秉承誠信為本、實力為先，全心全意為客戶的經營理念，期待與您攜手合作，共創美好未來。

光華建材是北美冷氣和暖通行業的領軍批發商，總部位於美國伊州 芝加哥，目前在美國伊州、洛杉磯、佛羅里達、德州 等地有七家分公司。光華建材實力雄厚，前景廣闊，擁有多家大品牌的批發資質，并得到他們的鼎力支持。公司主營業務涵蓋冷氣和暖通設備及其零配件的批發銷售，經營產品范圍覆蓋了商業設備和民用設備，光華建材致力於為客戶提供綜合解決方案，包括設備的選型及系統集成、冷暖系統安裝、冷暖設備維修、投標的整體方案設計、空調的專業知識方面的需求和疑問、產品售后服務等。

歡迎聯繫光華建材公司，芝加哥分店：916 W. 21st St., Chicago, IL 60608，(312) 850-1500，Niles分店：7401 N. Croname Rd.,Niles IL 60714,（847）588-1050，Alsip分店：4101 W. 123rd St., Alsip, IL 60803，(708) 752-9051，Monrovia分店：1711 S. California Ave., Monrovia, CA 91016，(626) 775-4440，佛羅里達分店：267 SW 21st Terrance, Ft. Lauderdale, FL 33312，(954) 583-0300，田納西分店：3440 Lamar Ave., Memphis, TN 38118，(901) 368-2077，田納西分店：179 Hwy. 72, Collierville, TN 38017，(901) 492-4959。更多關於光華建材公司的詳情請瀏覽：www.wellsplumbing.com.