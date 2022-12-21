我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

強風大雪惡化交通 專家籲更改行程、快改班機

特派員黃惠玲／芝加哥報導

隨著今年入冬以來最嚴重的冬季風暴預計將在聖誕節日旅行高峰侵襲，約有數百萬人也正在重新考慮及安排原定的旅行計畫，包括重定接下來幾天的航班。究竟現在需不需要緊急變更旅行計畫？旅遊網站的經營者建議，最好盡快更改，既可避免一段痛苦經歷，也能在風雪中，待在家中或酒店保暖。

芝加哥是公路、鐵路與航空的重要旅行中心，暴風雪的即將來臨，意味著只能趁著年節假日旅行的人們，必須做出計畫變動，專家說，「時間是改變計畫的關鍵」。

經營旅遊網站Johnny Jet的旅遊網紅狄斯卡拉(John DiScala)說，「如果遇到這種情況，我會非常積極主動」，他表示將會盡快更改行程，以避免可能一旦出門最終仍被迫更改計畫的痛苦經歷，「待在家裡或酒店，至少不用受風寒」。

狄斯卡拉說，尤其是航空公司已經提供各項更改班機費用的豁免，更建議盡快改期到暴風雪後有位置的班機，否則要等到航空公司宣布取消航班，才開始重定機票時，很有可能會發生找不到其他有座位班機的窘況。

計畫在這波風暴期間開車出行者，也將遇到類似搭機的困境，美國汽車協會預估12月23日到明年1月2日期間，將有1.13億的美國人開車到距離家中50哩及更遠處，然而受到風雪影響，中西部的道路將受到明顯衝擊。

住在芝加哥的康德爾(Shannon Conder)說，看到風雪可能來襲的新聞後，她決定提前三天回到伊州佛里堡(Freeburg)的家，「我不想在戶外溫度只有5度的寒冷天氣下發生事故，我也不想遇到車子故障等狀況，因為我要帶著狗兒同行」。

風暴 暴風雪 芝加哥

上一則

休城燈飾鑽石景點 度假好去處

下一則

全美25佳薑餅屋 華府Willard酒店上榜

延伸閱讀

中國染疫死亡數受質疑 北大專家：沒肺炎呼吸衰竭不計

中國染疫死亡數受質疑 北大專家：沒肺炎呼吸衰竭不計
中國放棄清零後病亡人數 專家估1至2百萬人

中國放棄清零後病亡人數 專家估1至2百萬人
冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎
專家：總躲著不是辦法 只有新冠降級才有助經濟復甦

專家：總躲著不是辦法 只有新冠降級才有助經濟復甦
馬斯克經營推特踢到鐵板 專家：矽谷文化重人性

馬斯克經營推特踢到鐵板 專家：矽谷文化重人性
俄羅斯2023年加倍洲際彈道飛彈試射 從4次增至8次

俄羅斯2023年加倍洲際彈道飛彈試射 從4次增至8次

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年