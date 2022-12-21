強風大雪惡化交通 專家籲更改行程、快改班機

隨著今年入冬以來最嚴重的冬季風暴 預計將在聖誕節日旅行高峰侵襲，約有數百萬人也正在重新考慮及安排原定的旅行計畫，包括重定接下來幾天的航班。究竟現在需不需要緊急變更旅行計畫？旅遊網站的經營者建議，最好盡快更改，既可避免一段痛苦經歷，也能在風雪中，待在家中或酒店保暖。

芝加哥 是公路、鐵路與航空的重要旅行中心，暴風雪 的即將來臨，意味著只能趁著年節假日旅行的人們，必須做出計畫變動，專家說，「時間是改變計畫的關鍵」。

經營旅遊網站Johnny Jet的旅遊網紅狄斯卡拉(John DiScala)說，「如果遇到這種情況，我會非常積極主動」，他表示將會盡快更改行程，以避免可能一旦出門最終仍被迫更改計畫的痛苦經歷，「待在家裡或酒店，至少不用受風寒」。

狄斯卡拉說，尤其是航空公司已經提供各項更改班機費用的豁免，更建議盡快改期到暴風雪後有位置的班機，否則要等到航空公司宣布取消航班，才開始重定機票時，很有可能會發生找不到其他有座位班機的窘況。

計畫在這波風暴期間開車出行者，也將遇到類似搭機的困境，美國汽車協會預估12月23日到明年1月2日期間，將有1.13億的美國人開車到距離家中50哩及更遠處，然而受到風雪影響，中西部的道路將受到明顯衝擊。

住在芝加哥的康德爾(Shannon Conder)說，看到風雪可能來襲的新聞後，她決定提前三天回到伊州佛里堡(Freeburg)的家，「我不想在戶外溫度只有5度的寒冷天氣下發生事故，我也不想遇到車子故障等狀況，因為我要帶著狗兒同行」。