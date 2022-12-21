強風大雪惡化交通 專家籲更改行程、快改班機
隨著今年入冬以來最嚴重的冬季風暴預計將在聖誕節日旅行高峰侵襲，約有數百萬人也正在重新考慮及安排原定的旅行計畫，包括重定接下來幾天的航班。究竟現在需不需要緊急變更旅行計畫？旅遊網站的經營者建議，最好盡快更改，既可避免一段痛苦經歷，也能在風雪中，待在家中或酒店保暖。
芝加哥是公路、鐵路與航空的重要旅行中心，暴風雪的即將來臨，意味著只能趁著年節假日旅行的人們，必須做出計畫變動，專家說，「時間是改變計畫的關鍵」。
經營旅遊網站Johnny Jet的旅遊網紅狄斯卡拉(John DiScala)說，「如果遇到這種情況，我會非常積極主動」，他表示將會盡快更改行程，以避免可能一旦出門最終仍被迫更改計畫的痛苦經歷，「待在家裡或酒店，至少不用受風寒」。
狄斯卡拉說，尤其是航空公司已經提供各項更改班機費用的豁免，更建議盡快改期到暴風雪後有位置的班機，否則要等到航空公司宣布取消航班，才開始重定機票時，很有可能會發生找不到其他有座位班機的窘況。
計畫在這波風暴期間開車出行者，也將遇到類似搭機的困境，美國汽車協會預估12月23日到明年1月2日期間，將有1.13億的美國人開車到距離家中50哩及更遠處，然而受到風雪影響，中西部的道路將受到明顯衝擊。
住在芝加哥的康德爾(Shannon Conder)說，看到風雪可能來襲的新聞後，她決定提前三天回到伊州佛里堡(Freeburg)的家，「我不想在戶外溫度只有5度的寒冷天氣下發生事故，我也不想遇到車子故障等狀況，因為我要帶著狗兒同行」。
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