風雪中迎290萬旅客 芝加哥2機場嚴陣以待

芝加哥航管局表示，預估聖誕與新年假期將有290萬旅客湧入歐海爾與中途機場，此外，機場已經全面準備迎接22日的暴風雪。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 航空管理局(CDA)20日表示，從21日起到明年1月2日為止，估計迎來290萬名旅客使用芝城 歐海爾機場 及中途機場，其中歐海爾機場旅客數量比去年同期增加4.7%，中途機場旅客則比去年同期大增26%。

芝航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，聖誕與新年假期是芝加哥兩大機場每年最忙碌的時段，機場工作人員將盡全力確保安全與提高效率。

根據美國汽車協會(AAA)預估，今年聖誕新年假期將有1億200萬個美國人出行，比去年同期增加了200萬人，AAA表示，今年出行人數與2018年差不多，但仍比2019年的1億800萬人還少。

其中今年搭乘飛機出行的人數，比去年同期提高了14％，估計約有720萬人會在此假期間搭乘飛機，AAA說，此數目幾乎達到2019年的730萬人。

芝航管局指出，歐海爾機場預計在22日(周四)迎來最多旅客，中途機場的旅客高峰則為27日。

航管局提醒，由於國家氣象局已經發布22日到23日的「冬季風暴觀察」(Winter Storm Watch) ，航管局已經啟動全面準備工作，以確保飛行安全。芮潔米說，航管局700名員工將24小時上工，使用350件設備及40萬加侖的路面除冰器，保持兩大機場的跑到與滑行道的清潔與安全，她說，歐海爾機場的擴大中央除冰設備已經在2021年完工，因此這座機場在寒冷天氣中的運營，將獲得更高安全性。

包括聯合航空(United)、西南航空(Southwest)及美國航空(American Airlines)都表示，如果旅客要更改在21日到23日間飛離芝加哥的班機，都可以獲得免費更改、免費重新預定班機以及免繳付價差費等服務。