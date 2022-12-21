冬季風暴襲芝 12月22日傍晚到23日風雪最大

芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

國家氣象局20日針對芝加哥地區以及印第安納州西北部區，發布22日傍晚6時到24日清晨6時之間的「冬季風暴 觀察」(Winter Storm Watch)，氣象專家表示，芝城在聖誕節 前，有可能降下超過一呎的積雪。

ABC電視台芝加哥氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，這波冬季風雪預計從22日(周四)下午開始飄雪，然後會持續降雪 到23日，在此同時，強風與寒冷溫度將使這段時間氣溫陡降，預測這波風暴在周末前，將帶來6至12吋的積雪。

另一位氣象專家毛瑞(Larry Mowry)說，22日風速最高將達到每小時55哩，狂風還將夾雜著大雪，他預計本周後半段時間，國家氣象局將把「冬季風暴觀察」升級到「冬季風暴警告」(Winter Storm Warning)或「暴雪警告」(Blizzard Warning)。

毛瑞表示，周四晚間到周五的酷寒氣候，令人擔心的不僅僅是降雪，而是強風吹雪導致的能見度大減，此外，風速強勁恐將造成部分地區電線電纜毀損而影響正常供電。

他特別提醒，強風與暴雪將對周四到周五間的交通帶來嚴重衝擊，計畫在此時段出行者，應格外留意應對。

即將到來的聖誕節周末，氣溫將跌到個位數，強風也進一步惡化氣候危險程度，毛瑞說，23日強風效應下，芝加哥地區溫度將跌到華氏負20度到負30度，且23日整天溫度都不會超過零度。

這波的氣象預報已經迫使許多計畫在風暴期間出行的旅客，紛紛改變原來的計畫，目前大多數航空公司都提供旅客「天氣豁免」更改班機的服務。

根據紀錄，芝城有史以來降雪最多的聖誕節發生在1950年，當時降雪超過五吋。

庫克郡19日晚間已經向郡民發出「冬季風暴觀察」的通知，並鼓勵有需要者多多利用防寒中心避寒，詳情可查詢：https://reurl.cc/ROQk2x。

芝市緊急管理與傳播局(OEMC)20日也提醒市民必須做好風暴準備，由於強風與降雪將使得交通非常困難，想要收到及時氣象信息的市民，可登錄網站：NotifyChicago.org，或傳簡訊「CHILAKE」到78015以了解湖畔氣候，此外也則可傳「CHIBIZ」到67283以掌握商家信息。

芝市六處取暖中心也將開放使用，詳細資訊，可查詢：https://reurl.cc/eWZVDR。