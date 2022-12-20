美亞協會辦餐會 頒發傑出貢獻獎

美亞董事長劉炯玲(二排右二)與執行主任劉紅(二排左二)與獲今年傑出貢獻獎的得主。(高潔／攝影)

美亞健康協會籌款晚會日前在華埠 富麗華餐廳舉辦，逾500嘉賓出席了這場「明天會更好」為主題的盛會，協會董事長劉炯玲、執行主任劉紅在活動中頒發多項傑出貢獻獎。

晚會由芝加哥 福斯電視台華裔主播林珍重(Joanie Lum)主持。劉炯玲首先代表美亞健康協會向出席晚會的嘉賓，以及社區多年來對協會的支持表示感謝，她提到，「眾人拾柴火焰高」期待未來繼續與大家攜手共進，為社區健康提升共同努力。

劉紅(前右三)、劉炯玲(前右二)感謝各界過去一年對美亞的支持。(高潔／攝影)

劉紅指出，美亞目前共有15個正在開展的項目，從2021年7月到今年6月，共為3萬4437人次提供了健康和社區服務。今年，美亞正式遷入新址，能夠更加方便向華人社區提供更多、更優質的服務。此外，美亞今年還爭取到了伊州職業培訓基金，開設中餐行業技能提升培訓班。

芝加哥中國領事館副總領事黃黎明肯定美亞促進社區健康的成績，尤其疫情以來，美亞健康協會持續為亞裔防疫提供了包括免費檢測、疫苗接種、社區宣傳等許多醫療健康服務。庫克郡郡長普瑞科溫可說，庫克郡在醫療保健上的支出無法滿足居民的全部需求，而美亞彌補了政府的不足。此外，25區區長盧漢士、11區區長李惠華也紛紛致詞肯定。

駐芝中領館副總領事黃黎明(後排左三)肯定美亞健康協會對促進社區健康的貢獻。(高潔／攝影)

美亞過去一年也致力擴展心理健康 服務，目前美亞已有十位雙語工作人員提供心理健康服務，華埠新辦公樓還特別增設了14個心理諮詢室。

晚會接著頒獎給多位傑出貢獻者，包括Sinai芝加哥醫療系統首席運營官Airica Steed博士獲傑出領袖獎，協勝公會前會長區羨愉、芝加哥人民藝術團團長劉曄、芝北中文中心校長滿素潔榮獲傑出社區貢獻獎，劉穎斌/劉家鴻一家榮獲傑出家庭慈善貢獻獎。