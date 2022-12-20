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芝市議會通過 占用自行車道罰250元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市議會投票通過，占用自行車道者開罰250元。(The Bike Lane Chicago臉書)
芝市議會投票通過，占用自行車道者開罰250元。(The Bike Lane Chicago臉書)

芝加哥市議會日前投票通過一項條例，即日起違規占用自行車道停車者，罰款將從150元提高到250元，此外，新法也要求一旦要使用自行車道進行工程時，必須先設置警告標示，並規畫出新的應變自行車專用道，確保騎士安全。

今年夏天，芝城至少發生四宗自行車道遭占用而導致孩童死亡的車禍，其中包括六個月前，一名三歲的女童薛布魯克(Elizabeth Grace Shambrook)在跟母親一起騎車時，因自行車道被一輛ComEd電力公司的卡車擋住，被迫騎往一旁車道時遭遇車禍，薛布魯克因此命喪卡車輪下。

案發地點所屬的第1區區長史帕塔(Daniel La Spata)說，芝市太多這類幼兒車禍死亡的意外，而這種事故完全是可以預防的；40區區長瓦斯奎茲(Andre Vasquez)說，如果早早就將重點放在建立安全與受保護的自行車道問責，那麼這些悲劇都可以不會發生。

統計顯示，今年夏天至少有四名兒童死於交通事故，其中包括兩歲的卡德納斯(Rafi Cardenas)，他在林肯廣場(Lincoln Square)附近騎滑板車時被車子撞倒致死，他的母親羅斯(Marina Ross)說，失去孩子讓一個家庭毀了，也讓自己毀了，令人難過的是，卡德納斯不是唯一的一個。

新法規定違規停車在自行車道者，罰單金額從150元提高到250元，此外，在自行車道上施工或進行其他工程而影響正常車道使用時，必須設置警告標示，並畫出新的自行車道供騎士使用。

推動騎車安全的倡議人士科比斯(Courtney Cobbs)說，不要以為限速每小時30哩並不會造成傷亡，相反的，只要被車速30哩的車輛撞上，存活率只有50%，而一旦肇事車輛是休旅車(SUV)的話，死亡率更高。

車禍 芝城 休旅

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