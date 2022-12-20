資金堪虞 芝華埠高中 興建成本增3000萬

華埠高中預計蓋在24街夾州街的空地。(本報檔案照片)

芝加哥 市議會日前通過增撥「增稅融資」(TIF)800萬，作為購置芝加哥近南區高中(俗稱華埠 高中)預定地的經費，在此同時，興建該高中的建校成本已上漲了3000萬元，且伊利諾州州眾議員 馬靜儀表示，市府如不接受民意重選地點，將阻止州府撥款5000萬建校，種種變數引發各界對華埠高中能否籌足所需資金的疑慮。

芝加哥公校系統(CPS)日前向市議會財政委員會報告，原本夏季提出的華埠高中建校總經費為1億2000萬，但現在已提高到1億5000萬元，為籌措足夠資金，CPS提案要求市府從增稅融資撥款800萬元，做為購買24街夾州街(State St.)建校預定地的款項。

當天的會議中，多位區長不斷質問新高中是否影響附近既有高中的投資，也有區長質疑原要興建可負擔住宅的新高中預定地，芝加哥住房局(Chicago Housing Authority)是否已獲得等待入住居民的認可。

在議會通過撥款購置華埠高中預定地之前，伊州州眾議員馬靜儀就聲稱，如果市府當局持續不接受民意，而決定把新高中蓋在該預定地，她就要啟動收回州府5000萬建校經費。

她還提到，近南區高中方案是市長萊特福特為了贏得明年連任選舉而決定犧牲社區成員的對策，她說，從一年多前她意識到市府正在考慮24街夾州街地點蓋華埠高中時，她就已經向市長及CPS官員提出警告，馬靜儀說，社區絕對支持興建高中，也有迫切需求，但不應該不聽取民意堅持蓋在目前預定地。

15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)表示，他十分懷疑這座新高中可以順利取得所有經費，尤其馬靜儀已經公開宣稱，不會支持在華埠之外地點建校，否則將阻止州府預定為該高中投入的5000萬資金撥出。

CPS回應，會盡全力取得足夠經費建校。

預定地所在的第三區區長杜威爾(Pat Dowell)說，她會努力實現建校目標，「華埠與南環區迫切需要一所新的高中，如果一切按照計畫進行，相信新的高中將成為芝加哥最多樣化的高中之一」，她承諾，不管遇到什麼困難，都會想辦法找出解決方案。

CPS官員坦言，他們不確定這所新高中最終要花費多少金額，公校發表一份聲明指出，新的估算金額是根據2022年的建築成本計算，之前的版本則是根據2019年的建築成本算出。