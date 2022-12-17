我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

回顧與前瞻 芝城年度6大建築大事一次看

記者黃曉文／綜合報導
湖畔中心計畫進行大規模改建。(麥克米克展覽中心臉書)
湖畔中心計畫進行大規模改建。(麥克米克展覽中心臉書)

2022年的芝城建設計畫熱鬧非凡，除了兩大事件：芝加哥熊隊出走後的士兵球場(Soldier Field)該何去何從、芝加哥運輸局(CTA)預計投入36億元的紅線捷運延長計畫外。本年度其他值得關注的建築大事包括：

1. 賭場：

百利公司(Bally's)計畫在芝加哥論壇報自由中心(Chicago Tribune Freedom Center)開設賭場。這個沿著芝加哥河北岸的建築將是明亮防蝕的低風險設計。但是如何確保賭場建築不會成為民眾親近河岸的阻礙，是該計畫的一大問題。

2. 「世紀大樓」(Century Building)與「消費者大樓」(Consumers Building)：

此兩座市中心的摩天大樓，聯邦政府在17年前購入後閒置至今。參議員德賓(Richard Durbin)計畫用5200萬元拆除，作為聯邦大樓(Dirksen Federal Building)的安全緩衝區。目前該區致力於成為購物、戶外活動和住宅區，增加突兀的空地將毫無幫助。「國家歷史保護法」(National Historic Preservation Act)授權的第106條聽證會，將決定建築是否免於拆除命運。

3. 湖畔中心(Lakeside Center)：

大都會港務與展覽局(The Metropolitan Pier and Exposition Authority)計畫改建麥克米克展覽中心(McCormick Place)。這個1952年的現代主義建築，潛在翻新費用為4億元。9月宣布招募新開發商。開發商若選擇使用室內展覽空間，則須另行建造替代的展覽中心。此一附加條款恐將增加招募難度。

即將迎來的2023年，值得注意的建案有：

1. 歐巴馬總統中心(Obama Presidential Center)：

佔地19英畝，預計2025年完工。關於將影響建築主要外觀的石頭種類，歐巴馬基金會尚未透露，只表示將呈現「多色面貌」。

2. 前西爾斯花園(Former Sears Garden)：

這座1907年的花園，曾是大規模目錄與零售業務中心。振興花園預計500萬元，作為修復與維護資金。雖然花園已然陳舊，卻依舊十分出色，「西爾斯下沉花園之友」(Friends of Sears Sunken Garden)是維護花園的幕後功臣。

3.南/西區建設計畫(Invest South/West)：

政治即生活，歷任芝城市長皆對市區建設造成巨大影響。戴利(Richard M. Daley)建造千禧公園(Millennium Park)；伊曼紐(Rahm Emanuel)建造河岸步道(Riverwalk)。市長萊特福特在第一任期提出20億元的「南/西區建設計畫」，重建10個非裔、拉美裔社區長期停滯的商業地帶。如果萊特福特再次當選，投資計畫將繼續。若連任失敗，繼任者是否會延續計畫，或推動其他舉措來重建社區、公園與市中心，將是來年值得注意的事項。

芝加哥 芝城 歐巴馬

上一則

聯豐集團舉辦創建19週年 暨聯豐、太古、東方集團和戰略合作伙伴榮耀盛典

下一則

新合約無協議 UIC教職員計畫明年1/17罷工

延伸閱讀

爭議聲中… 芝市賭場與紅線擴建案 議會通過

爭議聲中… 芝市賭場與紅線擴建案 議會通過
芝首家賭場闖關 市議會將進行最後投票表決

芝首家賭場闖關 市議會將進行最後投票表決
汰換進度慢 芝加哥39萬戶仍用老舊鉛水管

汰換進度慢 芝加哥39萬戶仍用老舊鉛水管
芝加哥市長選舉選民簽署11人完成提交

芝加哥市長選舉選民簽署11人完成提交
全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工
芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
清理花園時可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。(記者陳曼玲／攝影)

讓花園好過冬 清除病蟲害、落葉覆蓋土壤

2022-12-10 02:00
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

2022-12-12 19:55
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

2022-12-09 20:48
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責