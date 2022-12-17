回顧與前瞻 芝城年度6大建築大事一次看

湖畔中心計畫進行大規模改建。(麥克米克展覽中心臉書)

2022年的芝城 建設計畫熱鬧非凡，除了兩大事件：芝加哥 熊隊出走後的士兵球場(Soldier Field)該何去何從、芝加哥運輸局(CTA)預計投入36億元的紅線捷運延長計畫外。本年度其他值得關注的建築大事包括：

1. 賭場：

百利公司(Bally's)計畫在芝加哥論壇報自由中心(Chicago Tribune Freedom Center)開設賭場。這個沿著芝加哥河北岸的建築將是明亮防蝕的低風險設計。但是如何確保賭場建築不會成為民眾親近河岸的阻礙，是該計畫的一大問題。

2. 「世紀大樓」(Century Building)與「消費者大樓」(Consumers Building)：

此兩座市中心的摩天大樓，聯邦政府在17年前購入後閒置至今。參議員德賓(Richard Durbin)計畫用5200萬元拆除，作為聯邦大樓(Dirksen Federal Building)的安全緩衝區。目前該區致力於成為購物、戶外活動和住宅區，增加突兀的空地將毫無幫助。「國家歷史保護法」(National Historic Preservation Act)授權的第106條聽證會，將決定建築是否免於拆除命運。

3. 湖畔中心(Lakeside Center)：

大都會港務與展覽局(The Metropolitan Pier and Exposition Authority)計畫改建麥克米克展覽中心(McCormick Place)。這個1952年的現代主義建築，潛在翻新費用為4億元。9月宣布招募新開發商。開發商若選擇使用室內展覽空間，則須另行建造替代的展覽中心。此一附加條款恐將增加招募難度。

即將迎來的2023年，值得注意的建案有：

1. 歐巴馬 總統中心(Obama Presidential Center)：

佔地19英畝，預計2025年完工。關於將影響建築主要外觀的石頭種類，歐巴馬基金會尚未透露，只表示將呈現「多色面貌」。

2. 前西爾斯花園(Former Sears Garden)：

這座1907年的花園，曾是大規模目錄與零售業務中心。振興花園預計500萬元，作為修復與維護資金。雖然花園已然陳舊，卻依舊十分出色，「西爾斯下沉花園之友」(Friends of Sears Sunken Garden)是維護花園的幕後功臣。

3.南/西區建設計畫(Invest South/West)：

政治即生活，歷任芝城市長皆對市區建設造成巨大影響。戴利(Richard M. Daley)建造千禧公園(Millennium Park)；伊曼紐(Rahm Emanuel)建造河岸步道(Riverwalk)。市長萊特福特在第一任期提出20億元的「南/西區建設計畫」，重建10個非裔、拉美裔社區長期停滯的商業地帶。如果萊特福特再次當選，投資計畫將繼續。若連任失敗，繼任者是否會延續計畫，或推動其他舉措來重建社區、公園與市中心，將是來年值得注意的事項。