新合約無協議 UIC教職員計畫明年1/17罷工

芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago，UIC)的教職員工若一直無法就勞資合約達成協議，將於明年1月17日舉行罷工 。

UIC教職員工正在尋求加薪，以彌補歷史性的通貨膨脹，並要求更明確的工作量和更穩定的工作保障。 「我們已經在沒有合同的情況下工作了一個學期，」UIC聯合教師工會(UIC United Faculty，UICUF)主席柯拉爾(Aaron Krall)表態，「我們不會再工作了」。

自8月中旬以來，近900名工會成員一直在沒有合同的情況下工作。工會於11月授權罷工，得到77%投票 成員近乎一致性同意。

「教師的工資大幅落後。」政治學副教授、UICUF談判委員會成員弗洛羅斯(Kate Floros)表示，「身為全國最多元的大學之一，主要服務對象是伊州 居民，學校管理階層卻不重視教學。我們拒絕接受這個狀態。」

柯拉爾也表示，「在薪資協議上，校方管理階層花了11周才回應，我完全看不出他們協商的誠意」。

校方目前尚未對罷工日表態。UIC發言人引用日前的一份聲明，稱「學校相信只要繼續協商，將可達到雙方滿意結果」。

「不論校方還是教職員都很關心學生，並將學生的最大利益放在心上，」聲明內容稱，「本校的目的是在不中斷教學的情況下解決談判，尤其現在正要進入期末考的階段」。

校方與工會於12月將舉行三次協商會議。UIC的春季學期於1月9日開始，即罷工日期前一周。

UICUF上一次罷工是在2014年。工會後來批准了2019年的罷工，但在罷工前一天達成了合約協議。