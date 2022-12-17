我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

雪季到來 中西部6知名滑雪度假村在這裡

記者陳曼玲／綜合報導
滑雪是中西部漫長冬季的最佳活動，明尼蘇達州北邊的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)，適合大人小孩同遊。(記者陳曼玲／攝影)
滑雪是中西部漫長冬季的最佳活動，明尼蘇達州北邊的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)，適合大人小孩同遊。(記者陳曼玲／攝影)

滑雪是中西部漫長冬季的最佳活動。由於蘇必略湖的「湖泊效應」所帶來的水氣，使沿岸地區累積相當可觀的雪量，因此在威斯康辛州與密西根州邊界和基威諾半島(Keweenaw Peninsula)沿岸，有許多滑雪度假村。

當中有廣大斜坡、長程滑雪道、樹林間的空地滑雪或具挑戰性的地形，垂直落差從300呎到900呎都有，適合初學者或滑雪高手造訪。以下幾個著名滑雪度假村，按照從芝加哥出發的距離排列：

●密西根州鐵河(Iron River) 附近的布魯爾滑雪區(Ski Brule)，距離芝加哥343哩，垂直落差為500呎，並提供越野滑雪、雪鞋健行和寬胎自行車(fatbike)道。官網：skibrule.com

●密西根州韋克菲爾德市(Wakefield)附近的雪河山度假村(Snowriver Mountain resort)，距離芝加哥400哩，由兩個總面積達400畝的滑雪區組成：Jackson Creek Summit(之前名稱為Indianhead)和Black River Basin(之前名稱為Blackjack)。今年八月由明尼蘇達州的史金納(Charles Skinner)家族買下並更名。官網：snowriver.com

●威斯康星州阿普森(Upson)附近的白帽山度假村(Whitecap Resort)，佔地250畝，距離芝加哥 409 哩，距離蘇必略湖僅有15哩，因此每年降雪量通常高達17呎，預計在 12 月初開放。官網：whitecapresort.com

●密西根州漢考克(Hancock)的里普利山滑雪區(Mont Ripley)，在芝加哥以北 417 哩處，垂直落差為 440 呎，佔地超過 100 畝。官網：mtu.edu/mont-ripley

●密西根州庫柏港(Copper Harbour)地區的波希米亞山度假村(Mount Bohemia)，距離芝加哥 455 哩，佔地585畝的地形有懸崖峭壁，以及位於Lac La Belle 湖上方，號稱中西部最陡的垂直下降900呎的滑雪道。雪場預計聖誕節左右開放，周末滑雪需要購買季票，售價99元。官網：mtbohemia.com

●明州靠近大馬瑞市(Grand Marais)的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)，有2哩長與垂直下降 825 呎的滑雪道，距離芝加哥561哩，佔地1000畝，是中西部最大的度假村，可以坐纜車俯瞰蘇必略湖。餐廳今年大翻新。詳情請上官網：lutsen.com

滑雪 芝加哥 密西根州

上一則

華人醫師金沖飛 12.20線上談老年健康

下一則

德州人語／裁員潮下 就業寒冬或許不太冷

延伸閱讀

內陸度假村迎滑雪客 16至18日多地有活動

內陸度假村迎滑雪客 16至18日多地有活動
寧德、福特擬在密西根州合建電池廠 福特擁工廠股權 寧德負責營運

寧德、福特擬在密西根州合建電池廠 福特擁工廠股權 寧德負責營運
周末風暴降大雪 內陸度假村迎滑雪客

周末風暴降大雪 內陸度假村迎滑雪客
汰換進度慢 芝加哥39萬戶仍用老舊鉛水管

汰換進度慢 芝加哥39萬戶仍用老舊鉛水管
香港華協會第28屆年會成功圓滿　特邀香港藝人胡渭康芝加哥登臺演出

香港華協會第28屆年會成功圓滿　特邀香港藝人胡渭康芝加哥登臺演出
時尚品牌Ralph Lauren芝加哥開首家咖啡館 濃濃文青風

時尚品牌Ralph Lauren芝加哥開首家咖啡館 濃濃文青風

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
清理花園時可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。(記者陳曼玲／攝影)

讓花園好過冬 清除病蟲害、落葉覆蓋土壤

2022-12-10 02:00
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

2022-12-12 19:55
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

2022-12-09 20:48
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責