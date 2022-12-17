雪季到來 中西部6知名滑雪度假村在這裡

滑雪是中西部漫長冬季的最佳活動，明尼蘇達州北邊的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)，適合大人小孩同遊。(記者陳曼玲／攝影)

滑雪 是中西部漫長冬季的最佳活動。由於蘇必略湖的「湖泊效應」所帶來的水氣，使沿岸地區累積相當可觀的雪量，因此在威斯康辛州與密西根州 邊界和基威諾半島(Keweenaw Peninsula)沿岸，有許多滑雪度假村。

當中有廣大斜坡、長程滑雪道、樹林間的空地滑雪或具挑戰性的地形，垂直落差從300呎到900呎都有，適合初學者或滑雪高手造訪。以下幾個著名滑雪度假村，按照從芝加哥 出發的距離排列：

●密西根州鐵河(Iron River) 附近的布魯爾滑雪區(Ski Brule)，距離芝加哥343哩，垂直落差為500呎，並提供越野滑雪、雪鞋健行和寬胎自行車(fatbike)道。官網：skibrule.com。

●密西根州韋克菲爾德市(Wakefield)附近的雪河山度假村(Snowriver Mountain resort)，距離芝加哥400哩，由兩個總面積達400畝的滑雪區組成：Jackson Creek Summit(之前名稱為Indianhead)和Black River Basin(之前名稱為Blackjack)。今年八月由明尼蘇達州的史金納(Charles Skinner)家族買下並更名。官網：snowriver.com。

●威斯康星州阿普森(Upson)附近的白帽山度假村(Whitecap Resort)，佔地250畝，距離芝加哥 409 哩，距離蘇必略湖僅有15哩，因此每年降雪量通常高達17呎，預計在 12 月初開放。官網：whitecapresort.com。

●密西根州漢考克(Hancock)的里普利山滑雪區(Mont Ripley)，在芝加哥以北 417 哩處，垂直落差為 440 呎，佔地超過 100 畝。官網：mtu.edu/mont-ripley。

●密西根州庫柏港(Copper Harbour)地區的波希米亞山度假村(Mount Bohemia)，距離芝加哥 455 哩，佔地585畝的地形有懸崖峭壁，以及位於Lac La Belle 湖上方，號稱中西部最陡的垂直下降900呎的滑雪道。雪場預計聖誕節左右開放，周末滑雪需要購買季票，售價99元。官網：mtbohemia.com。

●明州靠近大馬瑞市(Grand Marais)的路森滑雪度假村(Lutsen Mountains)，有2哩長與垂直下降 825 呎的滑雪道，距離芝加哥561哩，佔地1000畝，是中西部最大的度假村，可以坐纜車俯瞰蘇必略湖。餐廳今年大翻新。詳情請上官網：lutsen.com。