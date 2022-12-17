芝疫情將重回高點 衛生局籲室內戴口罩

芝市衛生局長瓦亞迪表示，若芝市新冠疫情重新達到高傳播風險，市府將發布正式建議，讓民眾在室內戴口罩。圖為芝市小學生戴著口罩去上學。(Getty Images)

芝加哥市衛生局局長亞瓦迪(Allison Arwady)15日表示，隨著聖誕假期來到，加上進入呼吸道病毒季節，預計芝城 的疫情也將進入高點。若達到高傳播風險，市府將發布正式建議，讓民眾在室內戴口罩 。

根據市衛局的說法，該建議將鼓勵但不要求在室內戴口罩。

根據CDC數據，芝加哥、庫克郡、杜佩琪郡(DuPage)、湖郡、麥克亨利郡(McHenry) 、威爾郡(Will) 和坎恩郡(Kane)的新冠病毒社區傳播風險為「中等」。但最近，紐約市和洛杉磯的傳播風險很高，芝市可能很快也會隨之生高。

芝市衛生局長瓦亞迪表示，若芝市新冠疫情重新達到高傳播風險，市府將發布正式建議，讓民眾在室內戴口罩。圖為乘客在歐海爾機場戴著口罩排隊。(美聯主)

亞瓦迪說，民眾不須等待正式建議，即可自主選擇在室內戴口罩。她並敦促咳嗽或感冒的人在室內戴口罩以保護他人。

芝市目前平均每天約有600例新的新冠病例，比一個月前平均每天425例新病例有所增加。這僅為正式數據，在家自行測試者並未計入。新冠住院人數也在上升，平均每天有44例新住院，高於一個月前的平均每天33例。

亞瓦迪與露黎兒童醫院(Lurie Children’s Hospital)的醫生鼓勵人們接種新的「改良補強劑」(bivalent booster) 。CDC上周已授權為6個月大的兒童提供改良補強劑。

「改良補強劑」旨在預防新冠病毒原始病毒株和omicron變種。然而目前接種率緩慢，特別是在年輕族群中。

截至12月7日，在芝城，約17%的五歲及以上的人接受了新補強劑。在有資格接種者中，24%的人完成接種。要接種補強劑，民眾要先完成主要的新冠疫苗接種，並至少在兩個月前完成了最後一針。

亞瓦迪說，這個流感季節將是多年來最嚴重的季節之一。芝城的流感盛行率已經遠遠超過2019年同期紀錄。截至12月14日，約84%的加護病床被占用，約86%的一般病床被占用。

最近幾個月，由於嬰幼兒呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)和其他呼吸道病毒的病例激增，芝城和全國各地的兒童醫院已捉襟見肘。

露黎兒童醫院兒科主任大衛斯(Matthew Davis)表示，目前該院新冠重症患者住院率約90%，低於幾周前的99%和100%。當時病床緊迫到迫使醫院必須拒絕接收新病患。

大衛斯醫生說，「我們大家可以共同做的是通過接種新冠和流感疫苗 來預防疾病」。